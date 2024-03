Álvaro de Luna lanza el videoclip de ‘F.G.L.C. (A Ratitos)’

Los avatares de la vida son la principal influencia de los artistas para elaborar sus canciones y Álvaro de Luna demuestra en cada ocasión que, a la hora de crear, su música va totalmente enlazada a su experiencia.

El sevillano ha elegido combinar la sentida letra de F.G.L.C. (A Ratitos), perteneciente a su último EP Boyz don’t cry, con un frenético y enigmático videoclip que merece un análisis pausado.

Bajándose de una limusina rosa en medio del desierto tras una buena noche de juerga, de Luna comienza un camino en este videoclip en el que el final parece sugerir un cambio de era del autor de Olvidé olvidarte.

En cuanto a la letra de F.G.L.C. (A Ratitos), el artista mantiene la línea expresada en las otras dos canciones que conforman el EP, Suerte ;) y Desconocidos, en la afloran sentimientos vinculados a una relación que no llega a buen puerto.

A tenor de sus últimos mensajes en redes sociales, en los que el cantante ha manifestado su buen estado de ánimo actual, todo apunta a que el sevillano cierra un ciclo que encuentra su mayor expresión en el abrupto final del videoclip.

Ahora solo queda esperar a ver con qué decide sorprender Álvaro de Luna en sus próximas creaciones.

Letra de F.G.L.C. (A Ratitos):

Llevo par de días engañándome

Lo pienso a diario 7 dias al mes

No echarte de menos me hace sentir bien

Y joder ya lo ves, feeling great like Cobain

Pa pensarte menos voy a encender un flame

Mira no me escondo, I don't feel ashamed

Te escrito otro tema, it's always the same

feeling great like Cobain

Y a ratitos solo quiero escaparme

Irme lejos de esta puta ciudad

Donde no me acuerde de recordarte

Donde no oiga tu voz

Y a ratitos solo quiero escaparme

Irme lejos de esta puta ciudad

Donde no me acuerde de recordarte

Donde no oiga tu voz

Y se que junten las horas

Y la noche con el dia

La casa en frente del mar

Justo como tu querias

Las cosas por perdonar

Y comernos de dia

Las tarde en el sofá

Tu boca junto a la mia

Me perdí a mi mismo pa no perderte

Me he quedao sin voz de tanto cantarte

Me faltan las ganas aunque sea fuerte

No me hizo bien conocerte

Y a ratitos solo quiero escaparme

Irme lejos de esta puta ciudad

Donde no me acuerde de recordarte

Donde no oiga tu Voz (x2)

No fuiste real como la magia

Aunque quiera borrarlo frame a frame

Yo siempre fui leal como la mafia

Feeling great like Cobain

Y a ratitos solo quiero escaparme

Irme lejos de esta puta ciudad

Donde no me acuerde de recordarte

Donde no oiga tu voz

Y a ratitos solo quiero escaparme

Irme lejos de esta puta ciudad

Donde no me acuerde de recordarte

Donde no oiga tu voz

Y a ratitos solo quiero escaparme

Irme lejos de esta puta ciudad

Donde no me acuerde de recordarte

Donde no oiga tu voz

Y a ratitos solo quiero escaparme

Irme lejos de esta puta ciudad

Donde no me acuerde de recordarte

Donde no oiga tu voz

Uuh uuh uuh