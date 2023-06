Ana Mena anuncia nueva canción y da pistas sobre el tema: "Es muy diferente y eso nos hacía dudar"

DECIDIÓ NO SACARLO

Tras el lanzamiento de Acquamarina, su canción del verano, Ana Mena ha anunciado a sus seguidores el lanzamiento de una nueva canción.

La artista ha contado que se trata de un tema que no llegó a salir en Bellodrama, su último álbum de estudio que salió el 24 de marzo de 2023, un disco que nace de la dulzura del desamor

"Llevo días con un pedazo de temón en mi cabeza que no metí en Bellodrama, no era un descarte, es un single, aunque MUY diferente a todo y eso nos hacía dudar. Sé que la voy a acabar sacando", ha expresado la cantante en su perfil de Twitter.

Asimismo, tras la pregunta de un fan sobre si será una canción movida o una balada, la malagueña ha asegurado que no esperamos cómo será este tema, y lo ha definido con los emojis de la flamenca, el aplauso, la bandera de Italia y viento. Tmabién ha querido saber si se trataba de un featuring o no y ha contestado con un "podría serlo, aunque por ahora no, todo es verlo".

Además le han propuesto que cante esta canción en su concierto en el Wizink Center de Madrid, que tendrá lugar el próximo 9 de septiembre, y la artista ha aceptado.

Los seguidores de Ana Mena ya están desdeando poder escuchar este tema del que ha creado tanto hype en tan solo unos minutos.