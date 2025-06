Lewis Capaldi reaparece dos años después con una actuación sorpresa en Glastonbury 2025

Lewis Capaldi, el cantante británico de 28 años y autor de éxitos como Someone You Loved o Before You Go, ha vuelto a subirse a un escenario tras dos años de descanso. Durante este tiempo, el artista ha querido centrarse en cuidar su salud mental después de haber sido diagnosticado en 2022 de síndrome de Tourette —"un trastorno caracterizado por movimientos repetitivos o sonidos indeseados (tics)", según Mayo Clinic—.

Su regreso ha tenido lugar este viernes 27 de junio en el Glastonbury Festival 2025, celebrado en Inglaterra. Allí ha aparecido por sorpresa, a pesar de que existían rumores previos. Sin embargo, la aparición de Lewis Capaldi no se confirmó hasta que las pantallas del escenario Pyramid mostraron el nombre del artista.

"No pude cantar esta canción hace dos años"

El público, visiblemente eufórico, ovacionó al británico al empezar su espectáculo con Before You Go. "Glastonbury, qué alegría estar de vuelta", ha dicho tras su segunda canción. "No voy a decir mucho hoy porque, si lo hiciera, me echaría a llorar". Tras Someone You Loved, ha añadido con lágrimas en los ojos: "No pude cantar esta canción hace dos años. Puede que hoy me cueste terminarla por diferentes razones".

Con estas palabras, Capaldi ha recordado su última actuación en este mismo festival en 2023, cuando perdió la voz y experimentó tics agudos. De hecho, el público tuvo que ayudarlo para terminar su última canción, Someone You Loved. Ese fue el momento de inflexión por el que el artista decidió tomarse un descanso.

"Mi nombre es Lewis Capaldi y estoy de vuelta", ha gritado. Según un periodista de BBC, este concierto ha sido uno de los "más conmovedores y conmovedores presenciado en Glastonbury, o en cualquier otro lugar".

La aparición de Lewis Capaldi en Glastonbury 2025 también ha supuesto el estreno en directo de su última canción, Survive, donde dice: "Juro por Dios, voy a sobrevivir / Aunque me cueste la vida / Voy a levantarme y a intentarlo / Aunque sea lo último que haga / Todavía tengo algo que dar / Aunque a veces duela / Voy a levantarme y vivir / Hasta el día en que muera / Juro por Dios, voy a sobrevivir".