Ana Mena y Lola Índigo hablan de sus carreras internacionales en los Billboard Latin Music Week 2026

Ana Mena y Lola Indigo hablan de sus carreras internacionales en la semana de los Billboard Latin Music Week 2026 | GETTY

The Women’s Panel: Global Rising es un encuentro de la industria musical celebrado durante la Billboard Latin Music Week 2026 en Miami, y este año la mesa ha tenido mucha representación española.

En el encuentro han participado LALI, Ana Mena, Greeicy, Aria Vega, Lola Índigo y RaiNao, quienes han hablado sobre todo del crecimiento internacional de la música latina y la importancia cada vez mayor de las mujeres en esta industria.

Para ello han destacado momentos importantes de sus trayectorias, que representan distintas formas de construir una carrera, conectar con el público y llevar la música en español más allá de las fronteras nacionales.

"Cuando empecé a hacer música me centré en hacer música de baile porque yo era bailarina primero, pero como nos pasa a todas: cuando vas haciendo llegan cosas nuevas", ha contado Lola Índigo, recordando GRX, su proyecto de folclore andaluz que nació de reunirse con artistas en una casa del bosque.

Lali Espósito ha remarcado el ser fiel a una misma para llegar donde se quiere llegar. "En cualquier industria se mira lo que funciona y lo que no, y está bueno seguir tu intención, que es lo que llevo trabajando estos años". La argentina ha contado lo importante que es que algo salga bien para una misma en la música.

"Juégatela por lo que querés", ha insistido la intérprete de Fanático.

Este encuentro días antes de los Premios Billboard Latin Music ha servido para poner en valor la identidad creativa y el control creativo en figuras femeninas actuales, destacando así que no existe una única ruta hacia el éxito.