Lola Índigo se sumerge en el universo de Pablo López en 'Casi siempre', su primera colaboración

Pablo López lo advirtió en su visita a Cuerpos especiales: "La gente se va a sorprender mucho al ver a Lola Índigo en este mundo extraño que es el laberinto de mis canciones".

No se equivocó. La intérprete de pa ti toa <3 se sale, en cierto modo, de su guion en Casi siempre, su primera colaboración con el malagueño que nada tiene que ver con el estilo pop y de música urbana al que nos tiene acostumbrados.

El track 8 de El Cuatro, el recién lanzado quinto álbum de estudio de Pablo López, es una balada casi hablada en la que los dos artistas susurran una letra de carácter íntimo acompañados del fiel piano del artista.

"Lo entendió perfectamente, la cantó emocionada, se tomó un café y se marchó"

"Es impresionante cómo entró en la canción. No le mandé nada, vino a mi casa y yo le puse un papel delante y le conté una historia. Lo entendió perfectamente, la cantó emocionada, se tomó un café y se marchó", explicó Pablo López sobre cómo fue trabajar con su compañera en La Voz.

Para el malagueño, Lola Índigo es compañera y amiga, además de "una artista inconmensurable". "Con ella puedes tirarte en el sofá, quedarte dormido sin que te dé vergüenza que te caiga la baba... Puedes hacer el tonto, puedes equivocarte... Tiene el foco puesto en lo que merece la pena y eso es muy bonito", explicó en el morning de Europa FM.

Y lo que merece la pena es vivir la pasión por la música que une a los dos artistas, arriesgar y demostrar que dos universos opuestos también se pueden juntar. "Es la confirmación de que se puede hacer algo entre Mimi y yo".

La letra de 'Casi Siempre' de Pablo López y Lola Índigo

He dibujado una promesa en el mantel

Y un corazón vestido de domingo

He desarmado al viento de la cama

Le he dicho que se busque otra ventana

No sé qué hacer con la tormenta del salón

El suelo acumulando tanto miedo

Esa canción que nunca me despierta

Y todas las heridas de la puerta

He recogido lo que no te quiero hacer

Y me he escondido de los ojos para ver

Que soy el dueño de una tarde, una canción

Y lo bonito de quererte casi siempre

Se me ha quedado la esperanza en la pared

No tengo tiempo para rescatarla

Aquella guerra que tuvimos por aquel

Me la he encontrado justo donde acaba

Sigo soñando con volvernos del revés

Como si fuera todo un negativo

Pero al recuerdo no le quedan alas

La libertad se va como si nada

Me he perdonado lo que nunca voy a hacer

Y me he escondido de tus ojos para ver

Perdona si no tengo prisa por perder

Pero que ayer soñé que te olvidaba

Llevo conmigo aquella tarde y tu canción

Y lo bonito de quererte casi siempre