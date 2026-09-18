Lola Índigo se sumerge en el universo de Pablo López en 'Casi siempre', su primera colaboración
El Cuatro de Pablo López ya está aquí. El malagueño lanza este viernes su quinto álbum de estudio con su esperadísima colaboración con Lola Índigo, que el cantante presentó en El Hormiguero. Ahora podemos escuchar al fin la versión de estudio de Casi siempre y descubrir cómo sus estilos aparentemente tan alejados encajan a la perfección en este tema.
Pablo López presenta su álbum 'El cuatro' con sus canciones a piano
Pablo López lo advirtió en su visita a Cuerpos especiales: "La gente se va a sorprender mucho al ver a Lola Índigo en este mundo extraño que es el laberinto de mis canciones".
No se equivocó. La intérprete de pa ti toa <3 se sale, en cierto modo, de su guion en Casi siempre, su primera colaboración con el malagueño que nada tiene que ver con el estilo pop y de música urbana al que nos tiene acostumbrados.
El track 8 de El Cuatro, el recién lanzado quinto álbum de estudio de Pablo López, es una balada casi hablada en la que los dos artistas susurran una letra de carácter íntimo acompañados del fiel piano del artista.
"Lo entendió perfectamente, la cantó emocionada, se tomó un café y se marchó"
"Es impresionante cómo entró en la canción. No le mandé nada, vino a mi casa y yo le puse un papel delante y le conté una historia. Lo entendió perfectamente, la cantó emocionada, se tomó un café y se marchó", explicó Pablo López sobre cómo fue trabajar con su compañera en La Voz.
Para el malagueño, Lola Índigo es compañera y amiga, además de "una artista inconmensurable". "Con ella puedes tirarte en el sofá, quedarte dormido sin que te dé vergüenza que te caiga la baba... Puedes hacer el tonto, puedes equivocarte... Tiene el foco puesto en lo que merece la pena y eso es muy bonito", explicó en el morning de Europa FM.
Y lo que merece la pena es vivir la pasión por la música que une a los dos artistas, arriesgar y demostrar que dos universos opuestos también se pueden juntar. "Es la confirmación de que se puede hacer algo entre Mimi y yo".
La letra de 'Casi Siempre' de Pablo López y Lola Índigo
He dibujado una promesa en el mantel
Y un corazón vestido de domingo
He desarmado al viento de la cama
Le he dicho que se busque otra ventana
No sé qué hacer con la tormenta del salón
El suelo acumulando tanto miedo
Esa canción que nunca me despierta
Y todas las heridas de la puerta
He recogido lo que no te quiero hacer
Y me he escondido de los ojos para ver
Que soy el dueño de una tarde, una canción
Y lo bonito de quererte casi siempre
Se me ha quedado la esperanza en la pared
No tengo tiempo para rescatarla
Aquella guerra que tuvimos por aquel
Me la he encontrado justo donde acaba
Sigo soñando con volvernos del revés
Como si fuera todo un negativo
Pero al recuerdo no le quedan alas
La libertad se va como si nada
Me he perdonado lo que nunca voy a hacer
Y me he escondido de tus ojos para ver
Perdona si no tengo prisa por perder
Pero que ayer soñé que te olvidaba
Llevo conmigo aquella tarde y tu canción
Y lo bonito de quererte casi siempre