Arde Bogotá: "Nos pusimos a hacer canciones y quedaron tristes y profundas, también es parte del asunto... No puede ser todo festivo"

Nada más entrar Antonio, José Ángel, Pepe y Dani, el estudio de Cuerpos especiales ha cobrado un renovado impulso gracias a la presentación en sociedad que los miembros de Arde Bogotá han hecho de Manufacturas del Club de la Gente Sola (MCGS), el tercer álbum de la banda.

Un proyecto con el que se sienten "muy contentos", aunque reconocen que han afrontado su lanzamiento con "más presión" por la repercusión que tuvo Cowboys de la A3. "Hemos tardado tres años en hacer el disco (...) Las canciones nos quemaban en las manos", han explicado a Nacho García y Dani Piqueras, antes de profundizar en el espíritu sobre el que ha girado este trabajo discográfico.

"Estábamos un poco tristes y nos pusimos a hacer canciones y nos quedaron tristes y profundas, pero también es parte del asunto (…) No puede ser todo festivo", han indicado sobre la idea de los "once temas que conforman un manual de instrucciones para confeccionar un corazón que no sienta" empleada en la presentación de Manufacturas del Club de la Gente Sola (MCGS). De hecho, los propios adelantos que han ido publicando como Antifiesta, cuya primera puesta en escena se produjo durante la Fiesta 30 Años de Europa FM, buscaban "que la gente entendiera el mundo de Manufacturas".

Además, para este disco, Arde Bogotá ha decidido trasladarse a Los Ángeles para la grabación de las canciones en en los míticos EastWest Studios. "El álbum se ha grabado prácticamente en directo y componemos como si estuviéramos en un escenario en un concierto. De forma natural, vamos ahí", han explicado. Eso sí, a lo largo de su estancia en la ciudad californiana, los cartageneros se han propuesto "evangelizar la sobremesa" ante las dinámicas de trabajo norteamericanas, recordando que personas como "el Tucker, la gente con menos responsabilidad (a nivel laboral), lo agradecía".

El formato de su gira 'Hervideros'

También ha habido tiempo de charlar sobre su próxima gira, Hervideros, que se llevará a cabo en salas más modestas y con el público muy cerca de la banda.

"Queríamos hacer este disco por primera vez en salas de conciertos, en espacios donde se siente más la energía de la gente y tienes más certeza de qué está pasando", han indicado sobre una idea en la que el público rodeará completamente al grupo porque el concierto se podrá vivir "desde el escenario y desde la pista". "Confiamos mucho en nuestro público, son muy buena gente", han añadido.

Además, han aprovechado para reclamar algún homenaje en Cartagena, su ciudad natal de la que siempre presumen, destacando que Alatriste, el personaje creado el escritor Arturo Pérez-Reverte, tiene una estatua en la ciudad y "a nosotros no nos han puesto na'".