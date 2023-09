Así será 'El Viaje', el nuevo disco de Luis Fonsi

Luis Fonsi está trabajando en su nuevo disco.

El artista puertorriqueño está celebrado sus 25 años de carrera y, de cara a 2024, veremos su duodécimo álbum de estudio, El Viaje, un álbum conceptual por el que el artista recorrerá distintas ciudades del mundo.

Buenos Aires fue el primer sencillo de este proyecto y Pasa la página - Panamá el segundo, y ya ha adelantado que todas las canciones de este nuevo disco tendrán nombres de ciudades, y alguna de ellas será española.

"Todas las canciones serán nombres de ciudades. Por eso he sacado un tema que se llama Buenos Aires. Por eso acabo de lanzar un tema que se llama Pasa página-Panamá… uno va tirando ideas, fusionando y creando conceptos", ha explicado el artista, además de adeñlantar que su póximo sencillo será "una balada cortavenas", ha revelado en primcia a la prensa en el hotel UMusic de Madrid.

Y es que el artista comenzó en la música escribiendo baladas, pero ha sabido reinventarse y hoy día también es un referente internacional en la música urbana, aunque como artista no se olvida de sus orígenes en la porfesión:

"Yo comencé en la época del disco, y considero que necesito un disco para explicar quién soy, un single no me define. Hay gente que me conoció como baladista y hay gente que me conoció cantando y bailando y me conozco en ambos lugares. Necesito más espacio y más de una canción para explicar una historia y, por eso, sigo creyendo mucho en el disco", ha explicado.

El artista pasará por España con su gira el 16 de febrero de 2024 en el Wizink Center y continúa como coach de La Voz en esta temporada.