Amaia y Arde Bogotá brillan con sus conciertos sobre la ría del Nervión de Bilbao

La ría del Nervión de Bilbao se ha transformado en un gran escenario musical durante la tarde del sábado 28 de junio, bajo el paraguas del evento organizado por BBK Ría. A la cita han acudido alrededor de 35.000 personas para ver los conciertos de Arde Bogotá, Amaia e Iñigo Etxezarreta, integrante del grupo vasco En Tol Sarmiento (ETS).

Este espectáculo gratuito, celebrado por el décimo aniversario de la entidad bancaria como fundación, ha marcado un hito en la música en directo en Bilbao al situar un escenario flotante sobre la ría del Nervión, cerca del Puente del Arenal, que ha estado navegando entre melodías durante más de tres horas y media.

Amaia

Tras la inauguración de Iñigo Etxezarreta, Amaia ha llegado al evento en barca para exhibir su calidad artística en un formato íntimo. Su piano y su voz se han enfrentado en solitario a un público entregado a composiciones como Nadie podría hacerlo, Yamaguchi, Tengo un pensamiento o sus míticas versiones de Fiebre, Me pongo colorada y Zorongo gitano.

Arde Bogotá

Como colofón final, los integrantes de Arde Bogotá han recogido el testigo de Amaia para inundar la ría de Bilbao con su rock alternativo. La banda de Cartagena ha interpretado algunos de sus grandes éxitos, como Antiaéreo, Los perros, Qué vida tan dura o Flores de venganza, La torre Picasso o la emotiva Exoplaneta.

Unas horas antes del concierto, la banda informó en sus redes sociales que su bajista Pepe Esteban no podría subirse al escenario de Bilbao por una operación de apendicitis. "En su lugar vendrá Salva, que forma parte de nuestra crew y viene con lo que le echen. The show must go on", escribieron los integrantes del grupo en X (antes Twitter).