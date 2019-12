Bad Gyal se alía con "las otras" para vengarse de un chico infiel en 'Zorra'

Tras el éxito que ha supuesto 'Alocao' juno a Omar Montes, Bad Gyal acaba de publicar en plataformas digitales el esperado tema de 'Zorra', que llevaba un tiempo cantando en sus directos.

El videoclip, dirigido por Manson, se ha posicionado en el número 1 en tendencias de Youtube en tan sólo unas horas. En él Alba le canta a su ex amante infiel que "ya no está pa' su mierda", mientras se maquilla en ropa interior y empieza a arreglarse para salir y reunirse con "las otras".

"Tú eres un mierda, no vales na y eso todas lo saben. Cada día una chica nueva y tú no sabes ser fiel", son algunas de las frases que la artista le dedica jugando con los insultos más misóginos dándole la vuelta: "Tú madre me llama y me dice que estoy loca / Tu hijo es una zorra y eso es lo que le toca". Dejando bien claro que la "zorra" es él.

La historia termina con el chico en cuestión atado a una silla mientras su particular "akelarre" de mujeres alrededor de él para proceder a lo que se intuye como una gran venganza.

Bad Gyal se ha caracterizado desde sus inicios por sus letras feministas con un lenguaje bastante explícito, siendo parte de una nueva generación de artistas urbanas que quieren romper con los roles machistas dentro y fuera de la música.