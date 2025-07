Cinco curiosidades de ‘Carpe Diem’ de Dani Martín: el miedo a lanzarla, la mujer a la que va dedicada y su "hermano mayor"

El track número cuatro de su último disco, El último día de nuestras vidas, es para Dani Martín una de las canciones preferidas de toda su carrera. “Para mí está entre las más bonitas que he escrito y compuesto”, afirmaba en sus redes sociales el día que se lanzó el videoclip.

A pesar de ello, aseguraba que “ojalá” no hubiera tenido que escribir de ese “dolor tan hostil en aquel momento”. Esta canción es un arrebato de sinceridad, un reconocimiento de la culpa. “La culpa por no haber estado a la altura en una relación. De no haber sido capaz de corresponder a la otra persona”, reconocía a Pablo Motos en El Hormiguero.

“Yo lo hice mal / Reconozco que lo hice mal / Pero la culpa ha acabado ya / Porque era ajena y venía de otras guerras”, canta el madrileño en Carpe Diem como homenaje a esta chica a la que quiere “un montón": "Se puede mantener la amistad después de un amor, sobre todo cuando te das cuenta de que te has equivocado".

¿Y quién es esa chica? Aquí desvelamos este ‘misterio’ y otras curiosidades de la canción.

1. El miedo a lanzarla

Dani Martín grabó esta canción durante el confinamiento, en 2020, con una guitarra acústica y en las notas de voz del teléfono. Se la mandó a una persona de su equipo y se olvidó de ella. Tres años más tarde, cuando estaban pensando en el nuevo trabajo y ya tenían casi todas las canciones, la recuperaron para el disco.

“La volví a escuchar pasados tres años y la sentí tan personal que me daba un poco de miedo”, reconocía el exmiembro de El Canto del Loco. Tras reflexionarlo se dio cuenta de que él nunca había temido mostrar sus sentimientos, su “vulnerabilidad” y su “sensibilidad”.

“Yo más que músico he encontrado el vehículo en la música para sacar todo lo que tengo, mi basura y mi bienestar”, señalaba.

2. La mujer a la que va dedicada

“Es un homenaje a esa persona a la que quiero un montón”, reconocía en El Hormiguero y la canción es una manera de pedirle perdón y reconocer su culpa en el fracaso de esa relación sentimental.

Y todo apunta a que esa persona es la modelo, ilustradora y DJ Bego Martín, con la que salió durante dos años, entre 2018 y el 2021. Una relación que ambos llevaron con la máxima discreción aunque ella es la protagonista de su videoclip Portales lanzado en 2020.

La pista más importante para pensar que es la ilustradora son estos versos de la canción: “Verte pintar desde lejos con tanta verdad / Flaca, te echo de menos y me estoy fundiendo”.

3. El reconocido trabajado de Bego Martín en el disco

El segundo indicio es que con la protagonista de Carpe Diemsigue manteniendo una especial relación, como aseguraba a Pablo Motos: “A día de hoy pues está muy dentro de nuestras vidas, haciendo un montón de cosas para la vida de mi música”.

Ella es la artista tras la portada del disco: "Bego Martín ha hecho el arte de todas las ediciones del disco y acaba de terminar de personalizar las 1.000 cajas de la edición deluxe, que yo he firmado y numerado. Atención al nivel de excelencia de cada caja".

Hace unos días, por ese trabajo, la Academia de la Música reconoció a la ilustradora con el premio al Mejor Diseño de Álbum 2025.

4. El desconocido pasado de Hovik Keucherian junto a Dani Martín

El viernes 24 de enero se estrenó el videoclip de la canción en el que participa el actor Hovik Keucherian, una de las personas fundamentales en el entorno del cantante. Se conocieron en 2005, a través de David Summers, el cantante de Hombres G, cuando el protagonista de La casa de papel aún era boxeador profesional y daba clases en un gimnasio. Desde entonces mantienen una relación que va más allá de una simple amistad.

“Es como ese hermano mayor que todos desearíamos tener. Tiene algo muy especial que le corre por dentro que te hace sentir de una forma muy especial”, decía Dani Martín de él durante la presentación del videoclip.

Por su parte Hovik, que fue parte del equipo de seguridad de El Canto del Loco durante la gira Zapatillasantes de iniciar su carrera como actor, se dirige al cantante como ‘loco’ y asegura que no necesita ver a Dani todos los días ni hablar todos los días porque nunca han dejado “de estar conectados”.

5. La otra mujer de la canción con la que hay beso

La otra protagonista del vídeo es la actriz Milena Smith a la que conoció cuando era pequeña, de nuevo por David Summers, en un concierto de Hombre G. Años más tarde, fue el propio Hovik el nexo de unión: “Dani me contactó a través de su amistad con Hovik ya que nosotros habíamos compartido el rodaje de El Hoyo. Le dijo que tenía en mente hacer este videoclip y que había pensado en mí y desde el primer momento fue un sí, me encantaba la propuesta”.

Cuando se publicó muchos fueron los comentarios que apuntaban al beso que ambos protagonizan y recordaban que Blanca Suárez y Dani Martín comenzaron una relación cuando grabaron juntos el videoclip de Emocional, aunque con Milena la cosa no pasó del plano de la interpretación.