Beatriz Luengo, sobre Chanel: "Me imagino que para muchos eso es irrelevante"

Te interesa Qué dice la letra de 'SloMo', la canción con la que Chanel representará a España en Eurovisión 2022

Chanel es la representante de España en Eurovisión 2022. La artista de 30 años se hizo con este puesto en la final del sábado del Benidorm Fest con su tema SloMo.

Se llevó la mayoría de puntos, pero no recibió el apoyo del público. Las críticas por su elección no han cesado desde que la madrugada del sábado al domingo se colocó ganadora, por delante de Rigoberta Bandini y Tanxugueiras.

Esas críticas le han llevado a borrarse Twitter y han hecho que muchos artistas alcen su voz en favor de Chanel. Ahí entra en juego Beatriz Luengo, compositora como Bandini y bailarina como Chanel.

"Soy mujer, compositora y la reivindicación es una parte fundamental de los proyectos que inicio, porque soy de las que creo que el arte es una puesta en escena de una situación a la que le podemos dar foco y debatirla·, escribe Luengo en una extenso post en Instagram.

"También soy bailarina, porque lo estudié en la misma formación que Chanel casualmente que es la Royal Academy of Dance. Conozco las dificultades que conlleva su propuesta, porque una cosa es cantar, otra bailar y otra es hacerlo a la vez SIN PLAYBACK y SIN DESAFINAR. Es por eso que ayer viví el festival con el corazón dividido", continúa.

"Ganó Chanel porque ella era una propuesta más de la noche y tenía tantas posibilidades como los demás. NADIE contaba con ella como favorita en las quinielas. Me emocionó también saber que lleva 20 años luchando en el teatro, papeles pequeños, medianos y grandes, con la humildad que da el teatro. Los que conocemos el circuito de los musicales la conocíamos y era el típico caso de 'wow Chanel es impresionante, una actriz 360', imagino que para muchos eso es irrelevante porque lo de 360 es solo un meme de Paquita Salas, pero no podéis imaginar el esfuerzo y trabajo que hay detrás de eso. Así que para el que NO VE en Chanel una representación de nada ahí les dejo unas ideas", apunta Luengo para luego enumerar las virtudes de Chanel

"Es una chica que representa a todos esos artistas del teatro que no se quejan y que son base fundamental de nuestra cultura".

"Representa a esa persona que puso a su preparación una fecha ilimitada y siguió formándose con tanta fuerza y no porque la esperaba un estadio, como a Beyoncé, sino porque la esperaba un patio de butacas un miércoles por la tarde con 150 personas que querían simplemente ser felices en una función que les hiciera olvidar sus problemas".

"AMO las propuesta de Rigoberta Bandini ya que como sabéis los que habéis leído mi libro la reivindicación del pecho me parece fundamental y necesaria. ME ENCANTÓ ver a Tanxugueiras porque creo que han inspirado y llenado de orgullo a España entera con su propuesta. Pero que Chanel no representa a nadie me niego a que se diga abiertamente y nadie saque el historial de esfuerzo de esta luchadora. Me niego ver tanto odio y tan poca solidaridad con una chica QUE NO ELIGIÓ EL SISTEMA DE VOTOS. Ahora que critiquen pero seguiré luchando la intolerancia", termina.

El apoyo de Rigoberta Bandini y Tanxugueiras a Chanel

Lejos de criticar el resultado del Benidorm Fest, tanto Rigoberta Bandini como Tanxugueiras han querido mostrar su apoyo a la ganadora y se han posicionado públicamente a su favor.

Rigoberta Bandini, a la que vimos fundirse en un abrazo con Chanel en el backstage, acabó con toda clase de polémica en redes: "Nuestra victoria ha sido que hayáis convertido esto en un himno eterno. Quiero mandarle toda mi fuerza a Chanel, te agarramos del brazo tal y como hacíamos en nuestra canción, hermana lo vas a petar".

Aída de Tanxugueiras lo dejó claro en su conversación este lunes con Cuerpos especiales, el morning de Europa FM. "Ella hizo una actuación de 10, nadie le puede negar la victoria, y como decimos por ahí, ya lo dijimos en varias entrevistas, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice en redes sociales porque la salud mental de muchas personas puede peligrar".