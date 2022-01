Qué dice la letra de 'SloMo', la canción con la que Chanel representará a España en Eurovisión 2022

Chanel se coronó en la final del Benidorm Fest para convertirse en la representante de España en Eurovisión 2022. La cantante de 30 años se subió al escenario con su canción SloMo, con una puesta en escena que acabó encandilando al jurado profesional y terminó dándole un billete para el certamen eurovisivo, que tendrá lugar el próximo mayo en Turín.

La cantante cubana se ha llevado 96 puntos. Detrás de Chanel quedaban dos de las favoritas del público, Rigoberta Bandini y el grupo gallego Tanxugueiras, que acabaron en segunda (91 puntos) y tercera posición (90 puntos) para disgusto general de las redes sociales, donde la victoria de la cubana no ha sentado nada bien.

Su canción es obra de Leroy Sánchez, cantautor y compositor español de renombre, que ya fue el autor de Voy a quedarme, canción que representó a España en Eurovisión 2021 de la mano de Blas Cantó.

La polémica letra que no convence al público

Sin embargo, a pesar de venir avalada por grandes productores y compositores, la letra de SloMo no ha convencido a los eurofans y a los usuarios en redes, que apostaban por canciones más reivindicativas como Terra o Ay Mamá, dos temas llenos de significado.

De hecho, desde este sábado, las redes se han llenado de denuncias por "tongo", asegurando que la victoria de Chanel estaba planeada desde el principio del show. A ello también se han sumado diferentes mensajes de personas que, fijándose en la letra de Chanel, han criticado duramente la simpleza de la canción y el "mensaje sexista" que representará a España en Eurovisión.

Además, muchos otros han recordado que, frente a los que criticaban la letra de Terra, la propuesta de Tanxugueiras, por ser una canción íntegra en gallego, el tema de Chanel es un spanglish que poco revela realmente.

Sin embargo, otros muchos han recordado que el fuerte de la actuación de Chanel no es la letra de su canción, sino su potente voz combinada con una complicada y sorprendente coreografía, con una potente coreografía que ha convencido a muchos escépticos, que ahora opinan que la cantante cubana es la elección ideal para representar a España.

Esta es la letra de SloMo

Let's go! Llegó la mami

La reina, la dura, una Bugatti

El mundo está loco con este party

Si tengo un problema, no es monetary

Yo vuelvo loquito a todos los daddies

Yo siempre primera, nunca secondary

Apenas hago doom, doom

Con mi boom, boom

Y le tengo dando zoom, zoom

Por Miami

Y no se confundan

Señora y señore

Yo siempre toy ready

Pa romper cadera, romper corazones

Solo existe una

No hay imitaciones

Y si aún no me crees, pues me toca mostrárselo

Take a video

Watch it SloMo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic

Make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo, lo, lo, lo, lo

If you wish, you could do this dembow

Drives you loco

Take a video, watch it SloMo

Te gusta todo lo que tengo

Te endulzo la cara en jugo de mango

Se te dispara cuando la prendo

Hasta el final, yo no me detengo

Take a sip of my cola-la

Un poco salvaje na-na-na

Make it go like pa-pa-pa

Like pa-pa-pa-pa

Y no se confundan

Señora y señore

Yo siempre toy ready

Pa romper cadera, romper corazone

Solo existe una

No hay imitaciones

Y si aún no me crees, pues me toca mostrárselo

Take a video

Watch it SloMo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic

Make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo, lo, lo, lo, lo

If you wish, you could do this dembow

Drives you loco

Take a video

Watch it SloMo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic

Make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo, lo, lo, lo, lo

If you wish, you could do this dembow

Drives you loco

Y no se confundan

Señor y señore

Yo siempre toy ready

Pa romper cadera, romper corazones

Solo existe una

No hay imitaciones

Y si aún no me crees, pues me toca mostrárselo

Take a video

Watch it SloMo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic

Make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo, lo, lo, lo, lo

If you wish, you could do this dembow

Drives you loco

Take a video

Watch it SloMo