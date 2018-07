Calvin Harris consigue nueve Top 10 de su disco '18 Months'

Calvin Harris ha batido su propio récord colocando 9 canciones de su álbum 19 Months en el Top 10 en el Reino Unido. La última en colarse en el puesto número 8 de la lista británica ha sido su single Thinking about you.

Calvin Harris con sus canciones está demostrando ser un músico muy querido y escuchado, asentándose en la élite de la música electrónica comercial. Su trabajo 18 Months está arrasando en todo el mundo. Y en su casa, Reino Unido, ha pulverizado los registros con este álbum.

Nueve canciones de este trabajo han conseguido situarse en el Top 10 de la lista británica. Este récord, que hasta el mes de abril lo tenía Michael Jackson que situó 7 singles de su álbum Bad en el Top 10 en 1987, lo superó el propio Harris cuando su single I need your love junto a Ellie Goulding fue la octava canción.

Pero ahora con su nuevo single Thinking about you en el número 8 bate su propio récord que va a ser difícil de superar por el momento. Calvin Harris se ha mostrado muy feliz con esta grata notícia y lo ha comunicado vía Twitter: Hemos hecho historia en la lista hoy. Thinking About You fue Top 10 en el Reino Unido ... la primera vez que alguien ha tenido 9 en el TOP10 de un álbum! :D".