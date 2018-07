Calvin Harris supera el récord de Michael Jackson

El disco de 18 Months de Calvin Harris está siendo todo un éxito. Además, con su nuevo single 'I need your love' junto a Ellie Goulding ha conseguido batir un nuevo récord en el Reino Unido: ser el artista que más singles ha colocado en el Top 10 de ventas de un mismo disco.

Hasta la fecha este récord lo mantenía Michael Jackson colocando 7 singles de su álbum Bad en el Top 10 en 1987, pero Calvin Harris ha elevado éste número a 8 con su último single.

Ante esta noticia Calvin Harris publicó varios tweets mostrando su felicidad pudiéndose leer en uno de ellos "Nunca voy a cantar, bailar o ser una última leyenda de la música como Michael Jackson, pero él no sabía nada sobre el sidechain* así que todo se equilibra"

I'll never dance, sing or be an ultimate musical legend & icon like MJ but he didn't know anything about sidechaining so it all balances out