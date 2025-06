'Dani Fernández. Todo cambia', el documental de una estrella en reconstrucción

Te interesa Dani Fernández e Iván Ferreiro cantan juntos por primera vez en directo

¿Quién es Dani Fernández? Con esa pregunta empieza el documental Todo cambia (Charlie Arnaiz y Alberto Ortega, 2025), que narra la historia del artista español desde su salto a la fama de pequeño hasta su ascenso al estrellato en solitario, pasando por los altibajos vividos con Auryn.

Para presentar la película, el artista llega a la sala The Music Station en el centro de Madrid rodeado de amigos, compañeros de profesión e invitados de la industria. Todos ellos son testigos de la primera proyección comercial de Dani Fernández. Todo cambia, que seguirá en cines Kinépolis antes de aterrizar en Movistar Plus+ el próximo 29 de junio.

Camino hacia el 'deséxito'

La idea del documental surgió a principios de 2024, aunque Dani Fernández no estaba seguro de aceptar el proyecto. "Con 33 años, decía: '¿Tengo una historia para hacer un documental, realmente?'. No solo ha sido un seguimiento actual, han hecho un trabajazo de encontrar piezas de cuando era niño, de Eurovisión… Un 50 % de Todo cambia es la evolución que he tenido, lo difícil que ha sido a veces dedicarme a la música… Hemos trabajado sin mentiras, que para mí es importante", cuenta el artista en el coloquio posterior con la periodista María Guerra.

Lo cierto es que la historia de Dani Fernández es digna de llegar a la gran pantalla, no solo por los conflictos propios de su travesía hasta la fama, sino también porque narra una historia de superación universal, tanto para el resto de artistas como para la sociedad en su conjunto. Porque ¿quién no se ha olvidado de sus valores alguna vez por dejarse llevar? ¿Quién no ha tenido que sacrificar su vida personal en favor de la profesional? ¿Quién no aprende de los errores del pasado para seguir construyendo el presente?

Todas esas preguntas recorren la hora y cuarto del documental, donde los directores optan por presentar la historia de Dani Fernández rompiendo el orden cronológico y con diverso material cinematográfico: imágenes de archivo, escenas grabadas del presente del artista, declaraciones a cámara del propio cantante reaccionando a momentos de su pasado...

"Las cámaras siempre me han producido mucho rechazo. Cuando empezamos a grabar, llevábamos tres cámaras con nosotros. Para mí, era muy importante que ellos fueran espías para que yo no me enterara de que estaba la cámara y pudiera mostrarme tal como soy. Me costó cuando hablaba con mi mejor amigo y le mostraba mis sensaciones cuando volvía al pueblo. Era muy difícil hablar de algo tan fuerte con cámaras delante, tenía que sentirme como en casa", cuenta Dani Fernández, haciendo mención a una escena rodada en su pueblo —Alcázar de San Juan (Ciudad Real)— donde recuerda el acoso escolar que recibió de pequeño tras su salto a la fama en Eurovisión Junior 2006.

De aquellos años, el artista no guarda un buen recuerdo. Impulsado por su sueño de dedicarse a cantar —"A ver si saco un disco y me voy de gira", dice un jovencísimo Dani Fernández—, el cantante tuvo que tomar medicación para ser capaz de ensayar de cara a Eurovisión Junior porque su voz estaba en pleno proceso de cambio. De ahí pasó a Auryn, la boyband que surgió en 2009 de manera poco orgánica. "Mi etapa en Auryn me enseñó que cuanto menos enseñaras de tu vida privada, mejor. Hemos enseñado lo mejor que tiene mi vida: la familia, el equipo, la energía… eso se ha plasmado bien", reflexiona el artista.

Avergonzado por cosas que hizo durante aquellos años, Dani Fernández tuvo que reconstruirse: pasó de ser un fenómeno de masas a enfrentarse a la desconfianza de su discográfica. Poco a poco y desde 2016, el artista fue rodeándose de un equipo y abriéndose su propio camino, ahora confiado en que la música que hacía era su verdadera esencia. Y así llega hasta La Jauría y su primer concierto en el Movistar Arena, donde varios imprevistos desataron el enfado del cantante que el documental retrata con gran fidelidad.

"Es el trabajo más diferente que hemos hecho hasta la fecha", cuenta el director Charlie Arnaiz junto a Alberto Ortega sobre Todo cambia. "Este es el primer documental donde un artista realmente se muestra vulnerable. Había momentos donde todo el equipo nos sentíamos espías por esos momentos de intimidad con Yarea, esos momentos donde ves a Dani abrazando a su abuela… Este es un documental de valores. Dani tiene algo especial y es ese camino hacia el deséxito hasta este momento tan dulce, donde es uno de los mejores artistas de este país", añade.

"La industria muchas veces te envuelve y es muy necesario que mi familia esté a mi lado"

Por su parte, Dani Fernández destaca la importancia de sus familias, la biológica y la elegida, como parte de su éxito. "Soy una persona que no sería nada sin todo mi equipo, sin toda mi banda. Soy una persona muy familiar. Me gusta estar al lado de la gente que me hace sentir bien. Aquí pone mi nombre, pero hay mucha gente detrás. Yo no soy nada sin mi familia, los valores que me han enseñado siempre han ido muy por encima de la música. La industria muchas veces te envuelve y es muy necesario que mi familia esté a mi lado", reflexiona.

Un concierto pequeño a lo grande

Tras el coloquio, Dani Fernández rememora su gira Esto es una jauríacon un concierto a pequeña escala en la sala The Music Station de Madrid, donde reúne a toda su banda para volver a reflexionar sobre la contradicción entre enfrentarse a los focos y poder dedicarse a la música. "Esto es como sentirte verdugo cuando sigues siendo la víctima", dice en voz en off.

Así, eufórico ante lo reducido del recinto, el artista interpreta Joderme la vida, Clima tropical y Todo cambia con su característica energía sobre el escenario. Después llega la mayor sorpresa de la noche, cuando Iván Ferreiro sale a cantar con Dani Fernández por primera vez en directo. "Uno de los sueños de mi vida era colaborar con una persona que se me ha hecho de rogar. Me habría hecho ilusión cantar Oaxaca en directo mucho antes, pero nunca mejor que hoy, cuando habéis visto mi vida", dice antes de presentar a su compañero.

Tras ello, llegan Cariño, suéltate el pelo y Solo tienes que avisar junto a Yarea, su compañera de vida con la que ha tenido que aprender a compaginar el trabajo con la vida en casa junto a su hija pequeña. Y después, otra colaboración: ¿Y si lo hacemos? con Valeria Castro. "La conocí en un desfile. Ella me enamoró. Después de una noche de reguetón, porque de vez en cuando un perreo no está mal, le propuse cantar esta canción juntos. Ella me ha hecho uno de los mejores regalos: su amistad", dice.

Dani Fernández sigue demostrando su amor por la música en directo con Dile a los demás, su homenaje a Supersubmarina —"Los artistas de ahora no seríamos nada sin los referentes"— y Trama principal, tema que durante su gira interpreta a capela y sin micrófono agarrado a su guitarra y a una voz emocionalmente desgarrada.

Para cerrar una jornada única para el artista, Dani Fernández toca dos de sus mayores éxitos: Bailemos y Me has invitado a bailar, con los que el público enloquece. Así, tras la despedida final, cobran sentido sus últimas palabras en el coloquio: "No voy a irme de aquí sin decir lo importante que es la música para mucha gente, la música en directo. Hay que hacer música de corazón, para cambiar la vida de la gente. Bastante tenemos con nuestros problemas… La música ha venido para salvarnos".