La canciones de la maqueta que no ha incluido Estopa en 'La Maketa'

Estopa vuelve a sus más primarios orígenes con el La Maketa, el nuevo álbum en el que los hermanos Muñoz recuperan las primeras canciones con las que enamoraron no solo a miles de fans en nuestro país, sino también a la industria musical que apostó por ellos.

El 20 de noviembre verá la luz este nuevo proyecto, que recupera las canciones de la recordada maqueta grabada en 1998, la cual inundó los equipos de música de la época con temas que ni siquiera habían entrado en el circuito comercial de la música. De hecho, la propia portada del disco homenajea esa distribución alternativa de la música entre los fans antes de que las redes sociales o el streaming siquiera llegasen a existir.

Estopa ha decidido plasmar dos conceptos en La Maketa, por un lado, un primer disco que contiene diez nuevas grabaciones, es decir, diez canciones producidas y grabadas por Estopa en la actualidad, con siete temas de la maqueta inicial y que nunca habían aparecido en un disco de manera oficial, y otras tres de 1998, aunque nunca llegaron a grabarse; por el otro, el segundo disco contiene las grabaciones originales de 1997 editadas oficialmente de manera del máster original.

Sin embargo, algunos fans han echado en falta la inclusión de canciones que formaron parte de la maqueta de 1998 que, en este nuevo proyecto oficial, no aparecen en el tracklist. El usuario de X Daniel Marchante ha hecho un recopilatorio de esas canciones sobre las que sus seguidores más nostálgicos han llamado la atención.

Tal es el caso de Mes Vi, su conocida canción en catalán, Follarte, o varias canciones originales de la maqueta, pero que han sido incluidas en discos de Estopa a lo largo de los años, ya sean tal y como se grabaron en el primer proyecto como con variaciones.

En este numeroso grupo, aparecen nombres como Me falta el aliento, Suma y sigue o Bossanova, publicadas en otros proyectos y ausentes en La Maketa, al contrario que Tu Calorro, que sí forma parte del tracklist.

En el caso de Lléveme a ninguna parte o Naturaleza, en las que también han participado otros artistas como Jep Cardona o India Martínez, tampoco aparecen en La Maketa.

Unas incógnitas que, de momento, no han encontrado respuesta por parte de Estopa o su discográfica y que habrá que esperar a ver cómo se resuelven.