Guía para comprar entradas de Estopa: cómo conseguir el código de preventa

El 18 de octubre se celebra el Día de la Estopidad, coincidiendo con el nacimiento de Estopa en 1999 y con el lanzamiento de su álbum debut. Este 2026, los hermanos Muñoz celebran esta fecha tan especial para ellos con la precompra de su nuevo disco, La Maketa, el cual recupera las canciones inéditas que escribieron en 1998.

Con la precompra del álbum comienza oficialmente el proceso para conseguir entradas para los cuatro conciertos que celebrará Estopa en 2027. Entre los meses de junio y julio, el dúo actuará en estadios emblemáticos de Valencia, Barcelona, Sevilla y Madrid. Si no quieres perderte esta experiencia, sigue leyendo el artículo para descubrir cómo funciona la preventa de entradas.

Los cuatro conciertos de Estopa en 2027

12 de junio - Valencia - Estadio Ciutat de València

- Estadio Ciutat de València 18 de junio - Barcelona - Estadi Olímpic Lluís Companys

- Estadi Olímpic Lluís Companys 26 de junio - Sevilla - Estadio La Cartuja

- Estadio La Cartuja 9 de julio - Madrid - Riyadh Air Metropolitano

Paso a paso para conseguir el código de preventa

La preventa exclusiva de entradas se abre el lunes 16 de noviembre a las 22:22 horas. A esta preventa se puede acceder con un código personal e intransferible que se consigue con la precompra del disco La Maketa, la cual se activa el domingo 18 de octubre.

Para no perderte, Estopa ha publicado un vídeo con todos los pasos a seguir para conseguir el código:

El domingo 18 de octubre , coincidiendo con el Día de la Estopidad, los hermanos Muñoz abren la precompra del álbum La Maketa .

, coincidiendo con el Día de la Estopidad, los hermanos Muñoz abren la del álbum . Puedes comprar el disco en formato físico en estopa.com hasta el 4 de noviembre . Pero cuidado, porque el código depende del stock del álbum, por lo que no tardes mucho en hacer la compra.

. Pero cuidado, porque el código depende del del álbum, por lo que no tardes mucho en hacer la compra. Cuando ya hayas hecho la precompra, guarda el ticket de la tienda o la confirmación del pedido online .

de la tienda o la confirmación del pedido . Recibirás un correo con las instrucciones de dónde registrar tu ticket .

de dónde registrar tu . ¡La ciudad no se puede cambiar! "Si no te registras, no hay código", recuerda David.

Una vez te hayas registrado, te llegará un email de confirmación .

. Unos días antes del 16 de noviembre , te llegará otro aviso para confirmarte que recibirás el código. ¡Recuerda revisar el spam !

, te llegará otro aviso para confirmarte que recibirás el código. ¡Recuerda revisar el ! El lunes 16 de noviembre a las 09:30 recibirás por email tu código personal e intransferible para acceder a la preventa.

recibirás por email tu para acceder a la preventa. Ese mismo lunes a las 10:00 se abre la preventa y podrás comprar un máximo de seis entradas para tu ciudad.

Cuándo empieza la venta general

Si no conseguiste código, entonces te toca esperar a la venta general de entradas, la cual empieza el martes 17 de noviembre a las 22:22 horas. Se podrá acceder a través de la página web del dúo: estopa.com.