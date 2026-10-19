Estopa enseña la portada de 'La Maketa' y desvela el trackslist de su nuevo disco

Estopa vuelve a sus inicios con La Maketa. El 20 de noviembre sale a la venta el disco y este domingo 18 de octubre se abrió la preventa, y con ella se desveló la portada del álbum.

La imagen nos lleva de viaje en el tiempo y nos sitúa en 1998 cuando, aún desconocidos, David y Jose grabaron una maqueta de 30 canciones —de las que sale el tracklist de este disco— y, sin que ellos mediasen, empezó a circular de mano en mano en formato cassette.

Esa idea se plasma en la portada del álbum, que ha agotado todas las expectativas en preventa agotándose en cuestión de segundos. Este lunes 19 se retomará para que los fans de Estopa puedan hacerse con el álbum antes de su llegada al mercado y así también conseguir el código para acceder a la preventa de entradas de su gira de estadios. El día 17 de noviembre se abre la venta general y un día antes, quienes hayan comprado previamente La Maketa, podrán acceder a las entradas.

Las canciones del disco 'La Maketa' de Estopa

Estopa no solo ha desvelado la portada del álbum. En la tienda de Sony también está disponible el tracklist del doble disco que compone La Maketa.

El disco 1 está compuesto de 10 nuevas grabaciones, 10 canciones producidas y grabadas ahora por Estopa. Siete son de la maqueta inicial y nunca habían aparecido en un disco de manera oficial y tres son de aquella época aunque nunca llegaron a grabarse. El disco 2 contiene las grabaciones originales de 1997 editadas oficialmente de manera del máster original.

De las diez canciones del disco 10 ya hemos podido escuchar Sentir diferente y Bicho raro, que Estopa cantó en directo durante la presentación del álbum. Además, esta última ha sido el primer adelanto del álbum y está disponible desde este viernes 16 de octubre.

Por otra parte, también hemos descubierto que Andar, Mentiras piedras y El llanto del poeta son los temas inéditos que nunca antes se habían grabado.

CD 1/ Vinilo/Cassette

Incendio

La cosa está mu mala

Bicho raro

Sentir diferente

Me irrito

Princesa

Andar

Mentiras piedras

Miriam

El llanto del poeta

CD2