Carlos Jean reivindica en ‘What D'Ya Wanna Be’ los juguetes tradicionales

What D'Ya Wanna Be ha sido grabado con un coro de niños y cuenta con un videoclip en el que los juguetes de toda la vida y los pequeños son los protagonistas. En esta nueva canción de Carlos Jean que nos transporta al pasado colabora Dj Nano .

Carlos Jean y Dj Nano nos traen un regalo muy especial para esta Navidad. Tras sus colaboraciones habituales, que ya han dado grandes hits como I Don´t Know Why o Turn On The Night, ahora se unen de nuevo para lanzar un nuevo single. What D'Ya Wanna Be es un tema perfecto para Navidad, en el que Carlos Jean y Dj Nano han contado con las voces de un coro de niños y viene acompañado de un videoclip que en el que los más pequeños también son los protagonistas.

En el vídeo de What D'Ya Wanna Be se recuerda a los niños que hay otras opciones para divertirse más allá de productos digitales que reinan hoy en día como móviles, tablets, ordenadores o videojuegos. Las chapas, canicas, peonzas o una comba... Es decir, juguetes que ya casi parecen cosa del pasado, pero que son mucho más reales y que ofrecen experiencias que hoy en día casi se están olvidando.

What D'Ya Wanna Be estará disponible en iTunes este viernes 19 de diciembre, y ya puedes ver su videoclip.