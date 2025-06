Bad Bunny explica por qué no actuará en EE.UU. y rebaja las expectativas de sus conciertos

La condición de Bad Bunnycomo una de las estrellas más globales hace que cada palabra del cantante puertorriqueño sea escuchada con atención, más aún cuando ha trascendido su carácter meramente musical hasta convertirse en un icono cultural.

En una entrevista para la revista Variety, el autor de NUEVAYoL ha explicado la emoción que representa para él comenzar su residencia No Me Quiero Ir de Aquíen el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, una serie de conciertos muy especiales para un artista muy apegado a su tierra. "Antes de la residencia, mi fantasía durante mucho tiempo fue hacer un concierto masivo y gratuito en Puerto Rico, solo para locales", ha indicado, "pero lo que tenemos planeado ahora es de otro nivel".

El artista mostrará, así, por primera vez cómo suenan en directo las canciones de su sexto álbum de estudio, DeBÍ TiRAR MáS FOTos, con el que posteriormente desarrollará una gira mundial que le llevará por todos los rincones.

"Antes que nada, no soy Taylor Swift"

Sobre estos espectáculos, Bad Bunny también ha querido rebajar las expectativas de sus fans, a pesar de la ambiciosa apuesta emprendida por el artista. "Antes que nada, no soy Taylor Swift", ha explicado. "Quiero aclararlo para que no se emocionen demasiado: no se va a organizar así. Sigue siendo en gran medida una gira para DeBÍ, con algunas canciones antiguas entremezcladas", ha dicho anticipando que apenas podrán escucharse algunas de las canciones más antiguas de su repertorio.

Uno de los aspectos más llamativos de esta gira resulta la ausencia de conciertos en Estados Unidos, un país en el que su música también es de las más populares en las listas de éxitos. "Es innecesario", asegura, señalando que sus fans en el país norteamericano han tenido muchas oportunidades de verlo actuar en los últimos seis años.

Cuántos conciertos hará Bad Bunny en España y cuantas entradas ha vendido

El público en España es uno de los más afortunados ya queBad Bunny celebrará un total de 12 conciertos en Españaentre los días 22 de mayo y el 15 de junio de 2026, con diez conciertos en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid y dos en el Estadi Olìmpic de Barcelona.

Unos shows que han demostrado ser de los más ansiados por sus fans españoles, ya que sus entradas se agotaron con más de 600.000 tickets vendidos en menos de 24 horas, según Live Nation.