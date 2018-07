Charlie Puth lanza 'Nine Track Mind'

Charlie Puth ya nos sorprendió a todos cuando le puso su voz al tema See You Again de Wiz Khalifa, y todo apunta a que hará lo propio con un disco que cuenta con duetos con Meghan Trainor y la mismísima Selena Gomez.

Después de ponerle ganas, trabajo y empeño, el cantante estadounidense publica por fin su álbum debut bajo el nombre Nine Track Mind.