Chris Brown y Drake dedican sus nuevos temas a Rihanna

¿Qué haríamos sin el amor en la música? Bien lo saben los compositores y Chris Brown y Drake han sido los últimos en demostrarlo. Ambos artistas han publicado sendos temas nuevos dedicados a Rihanna. ¿Qué pensará RiRi de ser la fuente de inspiración?

Dos temas completamente diferentes, Drake le dice que la echa de menos y cuenta detalles sexuales mientras que, Chris Brown intenta pasar página de una vez por todas y no la deja en muy buen lugar.

Drake recuerda los buenos momentos que pasó con Rihanna en París, pero luego el cuento de hadas se acabó cuando volvieron a California. "Must remember waking up in Paris with the blunt/you must remember f*cking me like anytime you want. What made us wanna act like we were married for two weeks? Now we’re back in California, we don’t even speak" rapea Drake en Views From The 6, tema que da título a su nuevo disco.

Por si acaso RiRi tuviese dudas de que el tema fuese para ella, el rapero nombra a las dos mejores amigas de Rihanna, Jennifer y Melissa en la canción, y justo después se escucha a la de Barbados hablando de fondo. Con la dedicatoria clara, Drake le recuerda que la echa de menos "Things that make me miss you".

La otra parte de esta triángulo amoroso, Chris Brown, le dedica X, producida por Diplo. "I ain't going back no more" (no volveré más) o "I Swear to God I'm movin' on" (juro a Dios que estoy pasando página), son algunas de las frases que Chris Brown dedica a su ex novia Rihanna. Parece que el rapero no le guarda mucho amor a la de Barbados ya que le canta que "no tiene corazón".