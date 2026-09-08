Concierto de Aitana en Barcelona hoy martes: a qué hora es, cuánto dura, cómo llegar el Palau Sant Jordi y setlist

Aitana en el Palau Sant Jordi de Barcelona con su gira 'Cuarto Azul World Tour' | Alberto Paredes / Europa Press

La gira Cuarto Azul World Tour de Aitana está en la recta final de su paso por España. Este mes de septiembre actúa en Barcelona, Madrid y Bilbao, donde celebrará el último show en el país el 19 de septiembre. Pero antes toca disfrutar a lo grande en su tierra desde el Palau Sant Jordi.

Tras su actuación en la capital catalana del viernes 4, en Europa FM recopilamos toda la información práctica sobre el concierto de este martes 8 de septiembre en Barcelona, incluyendo el horario del show, posibles trayectos para llegar al recinto, el setlist de canciones y más detalles.

Todos los conciertos de Aitana en Barcelona

Aitana actúa un total de cuatro noches en su ciudad con todas las entradas agotadas:

Viernes, 4 de septiembre

Sábado, 5 de septiembre

Lunes, 7 de septiembre

Martes, 8 de septiembre

Horario para hoy lunes

Check in Early Entry - 17:00

Apertura de puertas - 18:30

Actuación de Luzía (telonera) - 19:30

Concierto de Aitana - 20:30

Fin aproximado - 22:30

El espectáculo de Aitana dura unas dos horas, por lo que a las 23:00 podría haber acabado.

Cómo llegar al Palau Sant Jordi

El Palau Sant Jordi está en la zona conocida como L'Anella Olímpica de Montjuïc (Anillo Olímpico de Montjuïc), un conjunto de instalaciones deportivas levantadas con motivo de las Olimpiadas de 1992.

Hasta el estadio se puede llegar en coche particular y hay amplias zonas de aparcamiento para ello. En transporte público hay varias opciones:

Andando . Desde Plaza España se tardan 20 minutos en llegar al recinto a pie y utilizando las escaleras mecánicas.

. Desde Plaza España se tardan 20 minutos en llegar al recinto a pie y utilizando las escaleras mecánicas. Metro . La parada más cercana al estadio es Plaza España (L1 y L5).

. La parada más cercana al estadio es Plaza España (L1 y L5). Autobús . Hay tres buses que suben desde Plaza España hasta el Palau Sant Jordi: el 13, el 23, el 55 y el 150.

. Hay tres buses que suben desde Plaza España hasta el Palau Sant Jordi: el 13, el 23, el 55 y el 150. Tren (FGC) . El tren llega hasta Plaza España.

. El tren llega hasta Plaza España. Bicicleta. Desde Plaza España se puede subir al recinto en bici. En los alrededores hay muchos aparcamientos para este medio de transporte, así como paradas de Bicing.

Accesos al recinto

Aunque en las entradas viene indicada la puerta de acceso, esta es la distribución de los accesos según ha informado el Palau Sant Jordi a través de sus redes sociales:

Quienes tengan entrada de pista y grada acceden por los accesos principales situados a ambos lados del acceso central.

Las entradas Front Stage acceden por el acceso central.

Las entradas Early Entry de Front Stage y Pista General acceden por el acceso situado en el lateral izquierdo.

Setlist del 'Cuarto Azul Worl Tour'