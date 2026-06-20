Concierto de Alejandro Sanz en Madrid: a qué hora empieza, setlist y cómo llegar al Metropolitano

Alejandro Sanz actúa este sábado 20 de junio en el Metropolitano de Madrid con todas las entradas agotadas. Con este show, el artista continúa su paso por España con la gira ¿Y Ahora Qué?, que después llegará a México, Honduras, Costa Rica, El Salvador y Guatemala.

Para que disfrutes del concierto sin problemas, en Europa FM recopilamos en este artículo toda la información necesaria sobre el horario, el repertorio de canciones, la política de acceso para menores o la mejor manera de llegar al estadio.

Horario de Alejandro Sanz en el Metropolitano

17:45 - Early Entry

18:00 - Apertura de puertas general

21:00 - Inicio del concierto

¿Cómo se llega al Metropolitano?

El Riyadh Air Metropolitano, anteriormente conocido como Wanda Metropolitano, es el recinto propiedad del Club Atlético de Madrid, situado en el barrio de Rosas, en el distrito de San Blas-Canillejas.

Para llegar hasta allí existen varias opciones, siendo la más recomendada el metro, siendo la estación más cercana Estadio Metropolitano en la línea 7. Sin embargo, las estaciones de Las Rosas y Canillejas también se encuentran relativamente cerca, aunque tendrás que andar unos 20 minutos.

Asimismo, el área del estadio cuenta con paradas de 15 líneas de autobuses de la EMT y 20 de autobuses interurbanos.

Si vas en coche, debes tener en cuenta que el acceso al parking solo está destinado para los abonados con abono de parking en esos aparcamientos y para los aficionados que han adquirido una entrada de parking.

Exterior del Estadio Riyadh Air Metropolitano | Getty Images

Política de menores

Los menores de 16 años tienen que ir acompañados por el padre, la madre, el tutor legal o un adulto responsable. Por su parte, los menores de 16 y 17 años no necesitan ir acompañados, aunque a estos asistentes se les puede requerir el DNI original para acreditar su edad.

Repertorio de la gira de Alejandro Sanz

Desde cuando

Capitán Tapón

Por bandera

Bésame

A la primera persona

Mi soledad y yo

El vino de tu boca

Try to Save Your Song

Quisiera ser

Hoy no me siento bien

Regálame la silla donde te esperé

Amiga mía

Deja que te bese

Cuando nadie me ve

El alma al aire

Mi marciana

No es lo mismo

Aquello que me diste

Y, ¿Si fuera ella?

¿Lo ves?

Las guapas

Corazón partío

Los próximos conciertos de Alejandro Sanz en España