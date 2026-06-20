Concierto de Alejandro Sanz en Madrid: a qué hora empieza, setlist y cómo llegar al Metropolitano
Alejandro Sanz por fin aterriza en Madrid con su gira ¿Y Ahora Qué?, que este sábado 20 de junio le lleva al Metropolitano con todas las entradas agotadas. A continuación, repasa la información práctica sobre el horario o el repertorio de canciones.
Setlist de Alejandro Sanz en 2026: todas las canciones de su gira
Alejandro Sanz actúa este sábado 20 de junio en el Metropolitano de Madrid con todas las entradas agotadas. Con este show, el artista continúa su paso por España con la gira ¿Y Ahora Qué?, que después llegará a México, Honduras, Costa Rica, El Salvador y Guatemala.
Para que disfrutes del concierto sin problemas, en Europa FM recopilamos en este artículo toda la información necesaria sobre el horario, el repertorio de canciones, la política de acceso para menores o la mejor manera de llegar al estadio.
Horario de Alejandro Sanz en el Metropolitano
- 17:45 - Early Entry
- 18:00 - Apertura de puertas general
- 21:00 - Inicio del concierto
¿Cómo se llega al Metropolitano?
El Riyadh Air Metropolitano, anteriormente conocido como Wanda Metropolitano, es el recinto propiedad del Club Atlético de Madrid, situado en el barrio de Rosas, en el distrito de San Blas-Canillejas.
Para llegar hasta allí existen varias opciones, siendo la más recomendada el metro, siendo la estación más cercana Estadio Metropolitano en la línea 7. Sin embargo, las estaciones de Las Rosas y Canillejas también se encuentran relativamente cerca, aunque tendrás que andar unos 20 minutos.
Asimismo, el área del estadio cuenta con paradas de 15 líneas de autobuses de la EMT y 20 de autobuses interurbanos.
Si vas en coche, debes tener en cuenta que el acceso al parking solo está destinado para los abonados con abono de parking en esos aparcamientos y para los aficionados que han adquirido una entrada de parking.
Política de menores
Los menores de 16 años tienen que ir acompañados por el padre, la madre, el tutor legal o un adulto responsable. Por su parte, los menores de 16 y 17 años no necesitan ir acompañados, aunque a estos asistentes se les puede requerir el DNI original para acreditar su edad.
Repertorio de la gira de Alejandro Sanz
- Desde cuando
- Capitán Tapón
- Por bandera
- Bésame
- A la primera persona
- Mi soledad y yo
- El vino de tu boca
- Try to Save Your Song
- Quisiera ser
- Hoy no me siento bien
- Regálame la silla donde te esperé
- Amiga mía
- Deja que te bese
- Cuando nadie me ve
- El alma al aire
- Mi marciana
- No es lo mismo
- Aquello que me diste
- Y, ¿Si fuera ella?
- ¿Lo ves?
- Las guapas
- Corazón partío
Los próximos conciertos de Alejandro Sanz en España
- 27 junio 2026 - Barcelona - RCDE Stadium
- 4 julio 2026 - Gran Canaria - Granca Live Fest
- 8 julio 2026 - Murcia - Plaza de toros
- 9 julio 2026 - Murcia - Plaza de toros
- 11 julio 2026 - Valencia - Estadio ciutat de valència
- 18 julio 2026 - A Coruña - Coruña Sounds
- 24 julio 2026 - Fuengirola - Marenostrum Fuengirola