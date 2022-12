La contundente respuesta de Agoney cuando lo comparan con Mónica Naranjo

Agoney está en plena promoción de Quiero arder , el tema con el que defenderá su candidatura en el Benidorm Fest. Una canción el a que muchos han apreciado que su timbre vocal es similar al de Mónica Naranjo en algunos momentos, y él no ha dudado en responder ante esta comparativa.

Agoney es una de las apuestas más fuertes para el Benidorm Fest 2023. Su tema Quiero arder tiene todos los ingredientes para que poder ser la escogida para representar a España en Eurovisión en Liverpool el 13 de mayo de 2023.

Pero antes, tiene que ser la ganadora del Benidorm Fest, que tendrá lugar en la ciudad alicantina del 31 de enero al 4 de febrero.

Y a pesar de ser una de las candidaturas favoritas, la propuesta de Agoney está causando alguna que otra polémica. Recientemente, el artista canario tuvo que aclarar que su discográfica no paga al coreógrafo con el que está preparando la puesta en escena, tal como dijo en una de las entrevistas para promocionar el tema.

"Se me compara con Mónica Naranjo y con Adam Lambert

Ahora, Agoney se ha pronunciado sobre su continua comparación con Mónica Naranjo. Si es cierto que en Quiero arder en algunos momentos tiene un timbre de voz parecido a la Pantera de Figueras, no es la primera vez que hacen esta apreciación.

"Se me pregunta mucho por Mónica [Naranjo] porque entiendo que es una de las voces más privilegiadas de este país, con un registro muy amplio, y quizás no hay muchas personas así", ha explicado al ser preguntado en una entrevista para Vertele, añadiendo: "se me compara directamente con ella y con Adam Lambert, que son dos grandezas".

Pero a pesar de estar agradecido por compararlo con una gran artista como Mónica Naranjo, Agoney lanza una propuesta de lo más contundente a la prensa: "Animo a los periodistas a que pregunten lo mismo a los 40 artistas que hay en este país y que son todos iguales: hombres heterosexuales que cantan exactamente igual y que yo no consigo distinguir en la radio".

Tenía una propuesta más comercial para el Benidorm Fest

En la rueda de prensa de presentación de las canciones de Benidorm Fest, Agoney explicó por qué había escogido este tema para su candidatura descartando otra que era mucho más comercial para este tipo de eventos.

"Esta canción no la creé pensando en Eurovisión, la creé porque lo necesitaba. Creo que se puede crear algo por intuición y necesitaba hacerlo. Luego se me dio la oportunidad y bueno... De hecho tenía pensada otra canción, mucho más comercial, mucho más pop... Y contra todo pronóstico, contra mi discográfica incluso, 'Quiero ser' es mi propuesta", contó después de dedicarle una mirada a su acompañante a la vez que decía "lo siento" por desvelar ese pequeño secreto.

"Me dejo llevar mucho, a la gente le ha sorprendido que en la mayoría de la canción en vez de cantar, rapeo. Me apetecía hacer algo que fuese muy claro, muy directo", añadió.