¿Fueron Raoul y Agoney novios durante 'OT 2017'? Las versiones de ambos se contradicen

Agoney afirmó que Raoul y él eran pareja durante la emisión de Operación Triunfo 2017 y les pidieron que no se besaran. Sin embargo, el cantante catalán ha negado esto y ha desmentido que fueran novios.

Uno de los motivos por los que Operación Triunfo 2017 se convirtió en un fenómeno seguido por muchísimas personas fue Ragoney, el supuesto romance que existía entre dos de sus concursantes: Raoul y Agoney. Los dos jóvenes tenían mucha química y los fans de este concurso pensaban que la complicidad entre ambos era más que una amistad.

Incluso durante una de las galas en la que cantaron juntos Manos vacías, el tema de Miguel Bosé y terminaron besándose, pero no quedó claro si era simplemente como parte del número o había sentimientos reales entre ellos.

Las redes sociales nunca descansan y en plena promoción del artista canario para el Benidorm Fest, se ha difundido en redes una rueda de prensa que dio hace varios meses y en la que afirmó que él y Raoul eran novios, aunque el programa de televisión les pidió que no se besaran.

"No me dejaban besarme con Raoul, que era mi novio entonces", confesó el intérprete de Quiero Arder.

Raoul ha desmentido las palabras de Agoney

Rápidamente, las redes han comenzado a arder, pero Raoul no ha tardado en aparecer y desmentir a través de Telegram que estuvieran juntos durante el programa, sino que fueron pareja después de la emisión.

"Agoney y yo no éramos pareja en OT 2017. El beso se me aconsejó darlo porque, cito textualmente: 'estás a una altura de programa que te juegas mucho y tu canción es muy plana y no te luces'", ha explicado.

Sin embargo, sí ha confirmado que fueron pareja, aunque después del programa: "Estuvimos juntos fuera de OT".

Ha querido contar que el beso que se dieron fue para dar visibilidad: "Nos sugirieron besarnos y se hizo como nos pidieron. El lema y la visibilidad fueron reales".

Esto cierra uno de los episidoios que más dudas generó durante la emisión de esta edición, ya que muchos se preguntaban si la pareja era real o no.