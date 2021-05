Cuándo es Eurovisión 2021: la fecha y la hora de la final con Blas Cantó

Blas Cantó ya está en Rotterdam (Países Bajos). El representante de España en Eurovisión cogió el vuelo el miércoles 12 de mayo y este jueves 13 ha empezado con los ensayos de Voy a quedarme, la canción que defenderá en el regreso del festival.

Eurovisión vuelve después de un año sin celebrarse. La crisis del coronavirus obligó a cancelar la cita y Blas Cantó se quedó sin ser el representante español en 2020, a cambio lo es en 2021 con una canción en la que homenajea a su abuela, fallecida a causa de la Covid-19.

"Es un viaje íntimo a los recuerdos bonitos, a quedarnos, acompañarnos en el viaje... He querido contar mi historia", dice sobre el tema, cuyo videoclip arranca con una conocida frase de Emily Brönte: "No sé de qué están hechas las almas pero la tuya y la mía son una sola".

¿Cuándo es Eurovisión 2021?

La balada de Blas Cantó se eligió el 21 de febrero para representar a España en Eurovisión y sonará en el estadio Ahoy Rotterdam el sábado 22 de mayo.

Después de la pausa de 2020, esta edición de Eurovisión lleva el lema Open up, again (Abierto de nuevo). El evento contará con medidas de seguridad contra el coronavirus extraordinarias. Como contó Blas Cantó en su visita a yu No te pierdas nada es algo así como una burbuja: "No nos dejan salir del hotel en 10 días". El primero de esos 10 días fue el miércoles 12 de mayo.

¿A qué hora es la gala?

Tres horarios importantes el sábado 22 de mayo, los ensayos, la final y la rueda de prensa del ganador.

Ensayo general 3 de la Gran final (ensayo familiar): 13:30 - 17:10

Gran final: 21:00 - 00:40

Conferencia de prensa del ganador: 01:00

¿Qué hace Blas Cantó tantos días en Rotterdam?

Las medidas de seguridad frente al coronavirus son las responsables de que Blas Cantó haya viajado con tanta antelación a Rotterdam, aunque lo cierto es que estos días el cantante tiene que ensayar. Todos los días hay ensayos oficiales organizados en un calendario perfectamente cerrado. Los de España son en dos fechas.

Jueves 13 de mayo, de 18:55 a 19:25

Sábado 15 de mayo, de 12:35 a 12:55

¿Cuándo son las semifinales de Eurovisión?

España no entra en semifinales pero las fases previas forman parte de la organización del festival.

Lunes, 17 de mayo

Ensayo general 1 de la Semifinal 1: 15:00 - 17:10

Ensayo general 2 de la Semifinal 1 (ensayo del jurado): 21:00 - 23:10

Martes, 18 de mayo

Ensayo general 3 de la Semifinal 1 (Ensayo familiar): 15:00 - 17:10

Semifinal 1: 21:00 - 23:10

Miércoles, 19 de mayo

Ensayo general 1 de la Semifinal 2: 15:00 - 16:40

Ensayo general 2 de la Semifinal 2 (ensayo del jurado): 21:00 - 23:10

Jueves, 20 de mayo

Ensayo general 3 de la Semifinal 2 (Ensayo familiar): 15:00 - 17:10

Semifinal 2: 21:00 - 23:10

Viernes, 21 de mayo