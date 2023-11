¿Cuándo se podrán escuchar las canciones de los candidatos al Benidorm Fest 2024?

Ponemos en marcha la cuenta atrás porque en menos de tres meses conoceremos al representante de España en Eurovisión, y sucesor de Chanel y Blanca Paloma.

El Benidorm Fest 2024anuncia este sábado el nombre de los 16 concursantes que participarán en el certamen en la ciudad mediterránea buscando el billete para viajar a Malmö (Suecia). Una vez se conozcan las 16 propuestas escogidas, los artistas y sus equipos deberán empezar a crear su puesta en escena.

Tal y como confirmó María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, este año se había batido un récord y "todas las propuestas habían sido cerradas". Esto significa que la mayoría de proyectos se presentaron en pack completo, con artista y canción. Un cambio significativo a la edición anterior, cuando se enviaron 300 canciones sin intérprete.

Cuándo se conocerán las canciones del Benidorm Fest 2024

Ahora llega la gran pregunta: ¿Cuándo se conocerán las canciones que participarán en el Benidorm Fest 2024?

Todavía no se puede dar una respuesta, ya que RTVE no ha comunicado la fecha y no hay un día concreto. Habrá que esperar unas semanas hasta que la cadena pública lo diga.

El año pasado, no fue hasta el 18 de diciembre cuando se subieron a la web todos los temas que participarían y en 2022 fue el 21 de diciembre.

Dentro de este mar de dudas, casi podemos saber con seguridad que será el próximo mes de diciembre cuando se publiquen las canciones.

Cuándo es el Benidorm Fest 2024

Igual que en las ediciones anteriores, las semifinales y la final del Benidorm Fest 2024 tendrán lugar a finales de enero y principios de febrero. Las fechas exactas son:

Martes, 30 de enero de 2024 - primera semifinal del Benidorm Fest 2024

Jueves, 1 de febrero de 2024 - segunda semifinal del Benidorm Fest 2024

Sábado, 3 de febrero de 2024 - gran final del Benidorm Fest 2024

El día de la gran final del Benidorm Fest 2024 se conocerá el nombre del artista que representará a España en Eurovisión 2024.