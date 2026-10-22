Con Eva Soriano y Nacho García
Cuerpos especiales | Con DePedro - jueves, 22 de octubre de 2026
El artista DePedro se ha pasado por Cuerpos especiales para presentar Furia y Calma, el nuevo álbum del madrileño cuyas letras entroncan con la actualidad, cuenta con varias colaboraciones y cuya gira comienza en salas pequeñas. Además, Santos Solano explica en qué consiste el scripting, la forma de preparar conversaciones o situaciones sociales futuras, Eva Soriano grita a una nube para crear un marco jurídico hacia las amistades y Alba Cordero homenajea el 25º aniversario de Operación Tirunfo.