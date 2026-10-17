Dani Fernández sorprende en Madrid al cantar 'Peregrino' con Carlos Ares y 'Dolores Rayo' con Niña Polaca

Dani Fernández está en un momento muy importante de su carrera. El artista está celebrando cuatro conciertos en el Movistar Arena de Madrid este mes de octubre para poner fin a la gira La Insurrección Tour. Una vez terminado, comenzará un descanso para "encontrarse" y saber qué quiere hacer.

Pero antes de despedirse el viernes 23 de octubre, este sábado 16 ha celebrado su segundo espectáculo en la capital con dos artistas invitados que han puesto patas arriba el recinto: el cantautor gallego Carlos Ares y Álvaro Surma, de la banda de rock Niña Polaca.

"Cuando estaba pensando en estos cuatro conciertos en el Movistar Arena, dije: '¿Cuál es la mejor forma de despedirme?'. Y me gustaría despedirme con un montón de amigos que van a ir viniendo cada día", ha dicho durante el show. "Sé que muchos de vosotros vais haciendo vuestras quinielas, pero las agendas son las que son", ha explicado sobre lo difícil de coordinar dúos en directo en un mes como octubre.

'Peregrino' con Carlos Ares

Dani Fernández ha querido contar encima de su escenario con Carlos Ares para cantar a dúo Peregrino, un tema del gallego incluido en su álbum homónimo de 2024.

'Dolores Rayo' con Niña Polaca

Dani Fernández también ha interpretado Dolores Rayo con Álvaro Surma, de Niña Polaca. "Tengo mucha suerte de tener amigos como la persona que voy a invitar ahora", ha dicho para presentar a su invitado.

"Son personas que me recuerdan mucho a mí. Hemos ido creciendo en salas, incluso tocando para muy poca gente. Ahora nos hemos ido encontrando y viviendo cosas locas. Solo decirle que le quiero un montón y que no puedo sentirme más afortunado de tenerle hoy aquí", ha añadido.

¿Quiénes serán los próximos invitados de Dani Fernández en Madrid...?