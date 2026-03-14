Dani Fernández: "Esta pausa va a ser para encontrarme y saber qué quiero hacer"

Dani Fernández llega a Barcelona para actuar en el Palau Sant Jordi. Dos semanas después de arrasar en la gala de los Premios Goya al cantar Si te vas de Robe Iniesta junto a Belén Aguilera, el cantante debuta en el recinto con la gira La Insurrección, a la que dio el pistoletazo de salida el 7 de marzo en Salamanca.

"Al principio no te lo crees porque hay tantos buenos artistas en España que piensas, ¿por qué yo?", le confiesa a Marta Lozano en su visita a Europa FM sobre cómo recibió la llamada de la Academia de Cine. "Pero al final intenté creérmelo poco a poco", señala el artista que vivió ese momento con mucha responsabilidad y nerviosismo. "Además, yo las alfombras roja las llevo un poco regulero. No soy muy fan de posar, me cuesta un poco, incluso los estilismos... Me cuesta tanta gente, las entrevistas...", dice el cantante cuyo hábitat natural es el escenario, aunque pronto lo dejará para tomarse un largo descanso sin todavía fecha de vuelta.

El 23 de octubre termina la gira en el Movistar Arena de Madrid y el siguiente plan de Dani Fernández es descansar y tener tiempo para encontrarse.

"Le he dicho a mi equipo que no quiero ningún tipo de presión, quiero tener por primera vez tiempo para poder crear un disco sin una fecha de entrega", cuenta el intérprete de Todo contigo, que lleva desde los 18 años produciendo con un calendario delante. "Yo ahora no quiero tener una fecha de vuelta. Quiero tener el disco y cuando lo tenga decir Ya está y si han pasado dos años han pasado dos años y si ha pasado uno pues ha pasado uno, pero no tener en mi cabeza el momento de decir Ya, hay que volver. Creo que eso en este último disco es lo que más me ha agobiado", confiesa sobre La Jauría.

"Ahora todo va tan rápido que tú mismo te metes presión y tú mismo sientes que tus canciones han caducado"

Dani Fernández quiere descansar y no vivir con la presión de tener que sacar música, que la impone la música y se impone él mismo. "Nadie te viene a decir Hay que salir ya, pero te lo van metiendo tanto en la cabeza, pero ahora todo va tan rápido que tú mismo te metes presión y tú mismo sientes que tus canciones han caducado", señala para después darle al desacelerador.

"Yo quiero luchar contra eso. Me gustan las canciones creadas con lentitud, a fuego lento, y por primera vez en mi carrera quiero dejarme llevar por lo que siento, no pensar ni siquiera si [mi música] va a sonar en la radio, si va tener apoyo en plataformas… Quiero sentarme con mis amigos a escribir, a producir y luego ya veremos", señala sobre sus planes después de La Insurrección.

La experiencia de vivir un concierto

La gira de Dani Fernández es muy especial por varios motivos y uno es su mensaje. El cantante quiere acabar con la tendencia actual en la que, sin quererlo, se ha visto envuelto y que no le representa.

"Nos hemos convertido un poco un escaparate en el que la vida social es casi más importante que nuestra vida privada", dice el cantante, que ahora que es padre reflexiona mucho sobre el uso de la tecnología y se ha dado cuenta de que si con Belice, su hija, se comporta de una manera, debería aplicárselo a él mismo.

"Yo también soy de los que va a un concierto y coge un recuerdo para decir que estoy aquí"

Un ejemplo de ese escaparate está en los conciertos, que la gente va a grabarlos y luego enseñarlos en redes. "Yo también soy de los que va a un concierto y coge un recuerdo para decir Estoy aquí", apunta sobre lo que dijo Dani Martín en Local de Ensayo Europa FM y reconoce que está totalmente de acuerdo con el madrileño.

"En el último, de Sexy Zebras, directamente no saqué el móvil", dice el cantante que dice que un concierto es una experiencia que vivir con la gente de tu alrededor. En este, en concreto, eran más importantes los pogos que los vídeos. "Un concierto es cantar con alguien, incluso un desconocido... Cantar con gente que no conoces y decir Es mi tema favorito, El mío también... Cantar con gente que no conoces, creo que eso es un concierto y es lo que yo intento decirle a la gente que haga en mis conciertos. Que grabe un ratito pero que intente estar con el móvil lo menos posible".

Al final la clave la dio hace unos días Antonio Bandera al hablar del teatro y del directo. "Los conciertos, como el teatro, son lo único que nos vuelven a decir que somos personas, que nos equivocamos, que hay errores... Eso que hay de ir a un concierto y ver algo que solo está pasando en ese momento y que no se va a repetir", señala.

Invitados diferentes en cada concierto

En sus próximos conciertos, por ejemplo, va a haber muchos momentos irrepetibles. Dani Fernández está decidido a llenar sus shows de invitados y no parece que se vayan a repetir de una ciudad a otra.

"Me gustaría que esta gira fuera con un montón de invitados"

"Estamos trabajando en ello. Sinceramente no tengo 100%, pero hay alguno que ya me ha dicho que no le importaría estar ahí conmigo y lo que sí digo es que quiero tener invitados en todas las ciudades", dice el cantante sin dar nombres y generar altas expectativas sobre u lista de invitados.

"Me gustaría si se puede", apunta para luego explicar que "ahora que ha salido el Sol todo el mundo tiene conciertos en todos lados". "Pero sí me gustaría que esta gira fuera con un montón de invitados, incluso en las ciudades que tengo dobles, estamos intentando trabajar para que sea una gira de despedida temporal que sea muy especial y que haya compañeros y amigos conmigo despidiendo esta etapa".

Gimnasio y salud mental

Para esta última etapa antes de su descanso, Dani Fernández se ha metido en el gimnasio porque, según dice, ya no tiene tanto fondo como antes. "Llevo toda la vida haciendo conciertos y no me ahogo como tal pero sí me notaba un poco más espeso de movimiento, de fatiga y no sé si también son los años...", dice sobre sus sesiones de entrenamiento en el gimnasio con Aitor que le han convertido en un gym bro, como dijo él mismo en Stories.

La salud mental también la tiene que cuidar porque gestionar el éxito y la presión no siempre es fácil. "En el momento más importante de tu carrera, cuando estás arribísima, muchas veces es cuando tu mente te juega malas pasadas porque siempre buscamos algo mejor", reconoce. "Cuando tienes todo, conciertos enormes, de repente te apetece estar en salas. Cuando estás en salas, te apetece estar en un sitio grande", reflexiona para luego confesar que sintió envidia en el concierto de Walls, al que se sumó cono invitado y en el que pensó Ojalá fuese también mi primera vez...

Dani Fernández se despide insistiendo en un mensaje que le gusta repetir: "Siempre digo que soy una persona que tiene mucha oscuridad aunque no lo parezca. Siempre digo que No soy ejemplo de nada. Tengo una oscuridad que está ahí y cuando sale a relucir se carga muchas cosas buenas que tengo. Siempre lo he dicho y siempre lo diré. No soy ejemplo de nada, que nadie se piense que soy feliz todo el rato, a veces tiraría la casa por la ventana y diría quiero dejar la música".