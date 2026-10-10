Los mejores momentos del primer concierto de Dani Fernández en el Movistar Arena de Madrid con 'La Insurrección Tour'

Dani Fernández hizo del Movistar Arena su templo al llevar este viernes 9 de octubre La Insurrección Tour al recinto madrileño con un show apoteósico que demostró, una vez más, la garra y el talento del artista.

Se trata de la primera de las cuatro noches que tiene programadas Dani Fernández programadas en el Movistar Arena de Madrid este octubre, antes de tomarse un merecido descanso de la música.

Y, como no podía ser de otra manera, el artista llenó de sorpresas un concierto único ante los más de 15.000 espectadores. Repasamos los mejores momentos del primer concierto del artista en Madrid con La Insurrección Tour.

'Si no te hubieras ido' sin micro

Dani Fernández volvió a demostrar su destreza vocal con la canción Si no te hubieras ido, una cover del tema cantado por Maná que ha hecho propio en el setlist de la gira. Y todo el Movistar Arena se emocionó al escuchar al artista interpretar el tema con desgarro y sin micro.

Guarda una parte junto a Yarea

Yarea Guillén acompaña a Dani Fernández a sus conciertos, y Madrid no iba a ser una excepción. La relación sentimental de los artistas traspasa la intimidad, y para mostrar una vez más su conexión también musical la cantante se subió junto a su marido al escenario para interpretar una de sus colaboraciones.

Ambos cantaron Guarda una parte en el set más íntimo del concierto, mientras Dani Fernández tocaba la guitarra y cantaba junto a ella a tan solo unos centímetros de los espectadores.

La aparición sorpresa de Samuraï

Otro de los momentazos fue protagonizado por la artista Samuraï, que llegó por sorpresa al escenario del Movistar Arena para cantar junto a Dani Fernández su colaboración La Despedida.

Todo un regalo para los espectadores.

Pelos de punta con 'Si te vas'

Tras el fallecimiento de Robe Iniesta de Extremoduro, muchos artistas aprovechan para homenajearle en sus directos, y Dani Fernández decidió incluir en el setlist de La Insurrección Tour la canción Si te vas... Que sonó especialmente emotiva en el Movistar Arena de Madrid.