Descubre 'Infatuated' de Sweet California, la nueva girlband española

Son Rocío Cabrera, Sonia Gómez y Alba Reig, y las tres forman Sweet California, la primera "girlband" española. Las tres empezaron desde muy jovencitas su carrera en solitario, pero ahora han querido unirse y revolucionar el panorama musical.

Su primer sencillo se llama Infatuated y es la carta de presentación de Sweet California. Han intervenido en el tema productores que han trabajado con The Saturdays o The Wanted y se presenta como un tema de lo más cañero que seguro no podrás dejar de escuchar este verano. En un momento en que las bandas juveniles están en auge, la "girlband" empieza a dar grandes pasos en el mundo de la música.

Con un vídeo fresco, veraniego y con aires californianos, Sweet California presenta su primer sencillo. Rompedoras y con un look muy juvenil Rocio, Sonia y Alba vienen pisando muy fuerte, así que dale al play porque prometen y mucho.