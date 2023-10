El desnudo de Lenny Kravitz en el videoclip de 'TK421', su nueva canción

Guitarras con sonido funk, sintetizadores analógicos, ritmo de pista de baile y un intenso solo de saxofón. Lenny Kravitz estrena este viernes 13 de octubre TK421, una canción en la que saca su lado más rockero y que recoge claros guiños a Boogie Nights y Star Wars.

La canción, que formará parte del nuevo disco de Kravitz, que saldrá a la venta el 15 de marzo., ha despertado el interés de fans y no tan fans por su explícito videoclip. El cantante de 59 años prescinde de ropa en la primera parte del vídeo de casi tres minutos y medio.

El vídeo arranca con el inicio de la cama. Lenny Kravitz, que duerme desnudo como Marilyn Monroe, se levanta y, sin cubrirse, se va directo a abrir las cortinas para que la luz entre en la habitación. De ahí a la ducha, donde también deja que entren las cámaras para ver cómo el agua recorre su cuerpos. Es justo después cuando se pone una toalla para cubrirse, aunque juguetea con ella llegándose a desabrochar.

Al final de la canción se viste para abandonar su mansión y salir a la calle sintiéndose libre, como dice la canción que hace referencia en su título a la designación de un soldado en el universo de Star Wars y en la que anima a "bailar en el camino hacia lo divino".

La letra de 'TK421' de Lenny Kravitz

All aboard, now it's time to face your fear

The conversations in your mind

You can tell me how it really makes you feel

And I will promise you it will be fine

Come on baby, get 421 (421)

Can you feel it, my TK421

Look out baby, try 421 (421)

So much better, with my TK421

All aboard, take you to the stratosphere

The congregation is a lie

All I'm asking is for you to break the seal

So we can dance our way to the divine

Come on baby, get 421 (421)

Can you feel it, my TK421

Look out baby, try 421 (421)

So much better, with my TK421

(Go hell)

Come on baby (421)

Can you feel it (TK421)

Look out baby (421)

So much better (TK421)

Come on baby, get 421 (421)

Can you feel it, my TK421

Look out baby, try 421 (421)

So much better, with my TK421

Come on baby, 421 (421)

Can you feel it, my TK421

Just look out baby, try 421 (421)

So much better, with my TK421