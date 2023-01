Dua Lipa adelanta que su próximo disco será "más maduro"

Este sábado Dua Lipa recibía el Premio a la Excelencia durante el ESNS, un espectáculo que supone una ventana abierta para centenares de artistas emergentes.

La cantante británico-albanesa forma parte de esta asociación desde 2016, cuando empezaba a dar sus primeros pasos en la música. A base de trabajo, esfuerzo y buenas canciones ha conseguido, en seis años, convertirse en una artista global capaz de llevar a cabo una gira tan internacional como lo ha sido Future Nostalgia.

Así, durante su discurso de agradeciemiento, la artista aprovechó para dar algunas pistas sobre cómo será su tercer álbum de estudio, un proyecto en el que lleva trabajando bastante tiempo y al que cada vez le falta menos para ver la luz. Ha asegurado que mostrará su evolución como artista pero no se alejará de la línea pop que viene siguiendo hasta ahora con éxitos como New Rules o Levitating.

"Su temática, más que sónica, es compositiva. Sigue siendo pop y continúo deseando bailar, divertirme y hacer otra gira alucinante. En ciertos aspectos, es un proyecto un poco más maduro", ha dicho sobre el que será el tercer disco de su carrera discográfica.

Debutó con el EP The Only en 2017 y poco después llegó su primer álbum, Dua Lipa, para conorase en 2020 con los sonidos disco de Future Nostalgia.

Portada de 'Future Nostalgia' de Dua Lipa // Warner Music

Ya hace un tiempo adelantó a The Wall Street Journal que iba a ser diferente a lo que había lanzado hasta ahora. "Para ser totalmente honesta, probablemente no sea lo que mis fans estén esperando escuchar", adelantó sobre el sonido de su nuevo álbum.

Dua Lipa sufrió la filtración de su disco 'Future Nostalgia' en cuarentena

Su lanzamiento estaba previsto para el 3 de abril de 2020 pero pocos días antes de su estreno, Future Nostalgia ya se podía encontrar en algunos portales de Internet. Una filtración que arruinó los planes de la cantante y precipitó su lanzamiento al 27 de marzo para que no perjudicase a los números de la artista.

En sus redes sociales se mostró terriblemente angustiada y publicó un vídeo llorando y explicando la situación a sus fans. "No estoy segura de estar haciendo lo correcto pero creo que lo que más necesitamos en este momento es la música, y necesitamos alegría y tenemos que tratar de ver la luz. Espero que os haga sonreír y espero que os haga bailar y espero que os haga sentir orgullosos", contó.

Recuerda sus duros inicios: "Me rechazaban, no me querían"

Hace solo unos días la cantante echaba la vista atrás para recordar las dificultades que tuvo que pasar durante sus inicios, cuando quería formarse pero todo lo que recibía eran negativas. Fue en una charla el podcast Dua Lipa at your service.

La intérprete de Physical explicaba que hace muchos años se inscribió en la escuela de canto y teatro de Londres, aunque le dijeron que no en varias ocasiones: "Me rechazaron, apelé y me rechazaron nuevamente". "Yo estaba como, 'Oh, dios mío, ¿por qué me está pasando esto a mí?' Solo quería cantar", contaba.

"Yo estaba como: 'Puedo tocar el violonchelo, puedo hacer esto'. Pero no me querían y yo estaba como: '¡Joder!, tal vez esto no sea para mí'", recordaba, muy emocionada.

La cantante no solo dejó claro lo mucho que le ha costado llegar a donde está hoy, también recalcó la presión a la que se han visto sometidas las mujeres en la industria de la música, que les ha impuesto exigencias y estándares durante años. "Como mujeres, nos han oprimido cómo se supone que debemos ser o parecer. Nos han empujado hacia abajo durante demasiado tiempo para sentir realmente quiénes somos y explorar el lado sexual y femenino de nosotras mismas", dijo.