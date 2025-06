Así fue la agridulce participación de Gisela en Eurovisión 2008 representando a Andorra

En 2008, Gisela fue la representante de Andorra en Eurovisión con la canción Casanova, un tema de desamor escrito por Jordi Cubino en inglés y con una frase en catalán —"Vull escoltar que tu m'estimes", que significa "Quiero escuchar que me amas"—. Esta fue la segunda vez que la española fue a Eurovisión, ya que en 2002 hizo los coros de Europe's Living a Celebration para Rosa López junto a Chenoa, David Bisbal, David Bustamante y Geno.

Representando a Andorra, la artista luchó por conseguir una plaza en la final del certamen actuando en la primera semifinal, pero finalmente no se pudo clasificar y quedó en la posición número 16 con solo 22 puntos. Pero ¿cómo surgió esta oportunidad? En una entrevista para Eurovision-Spain en diciembre de 2007, Gisela explicó que le propusieron la idea desde Andorra.

"Fue un proyecto que me llegó a las manos y se me planteó. Había esa posibilidad, habían pensado en mí para ir a representar a Andorra en Eurovisión. Al principio, me sorprendió bastante. Andorra es un país muy cercano para mí, donde voy muy a menudo y para nada me siento extraña en Andorra, porque lo conozco muy bien. El proyecto surgió así. Me preguntaron si yo querría, si estaba dispuesta, si me parecía un proyecto bonito, si estaba de acuerdo con la canción que era, porque también vino impuesta. El proyecto ya estaba hecho y pensaron en mí", dijo la cantante.

En esa misma entrevista, Gisela confesó que al principio estaba un poco asustada "porque Eurovisión es un arma de doble filo". "Es un concurso complicado porque es muy político y nunca sabes realmente quién va a ganar, y cada año te sorprendes. Pero finalmente decidimos hacerlo", dijo. Además, confesó que le habría gustado representar a España: "Lógicamente es mi país, pero estoy más contenta representando a Andorra porque han confiado en mí y las personas que confían en mí merecen todos mis respetos, toda mi energía y todo mi cariño al proyecto".

La crítica de Gisela: "No haces nada como artista"

En 2009, un año después de su participación en Eurovisión, Gisela se mostró muy crítica con el festival. "No haces nada como artista", dijo en una entrevista con Ivo Delgado en Crítico en serio. "Si eres un país pequeño, ya está todo hecho antes de cantar. Si vas por España vas a la final directamente y tienes un poquito más de promoción", dijo.

"Eurovisión es un concurso de países y no de cantantes. Todos los que estábamos allí sabíamos que Rusia iba a ganar, y las facilidades de realización, cambios de fondos, planos y demás elementos de puesta en escena no eran las mismas a los países grandes que a los pequeños", añadió.