Leire Martínez inicia su renacer musical en su primer concierto en solitario en León

Algo más de ocho meses ha durado silencio escénico de Leire Martínez, una voz que ha traspasado a varias generaciones y que hoy ha vuelto tocar el corazón de su público en León.

La cantante abre una nueva etapa de la mano de Europa FM con el bagaje emocional y profesional que le dan sus 16 años de trayectoria. Pero cuando algo es verdadero, nunca se rompe del todo, por eso su regreso a los escenarios ha sido así, natural, sin artificios, con esa mezcla de nervios y emoción que solo ocurre cuando los sueños se retoman después de haberlos dejado en pausa. "Casi tenía que empezar con esto de decir adiós, por esto de poder despedirme de todos vosotros, pero para qué vamos a decir adiós si ya estamos aquí otra vez", decía poco después de arrancar, rememorando aquel último concierto que nadie sabía que precisamente iba a ser eso, el último.

Abrió la noche con El Último Vals, una canción que aunque trae ecos de su pasado reciente, sonó como declaración de intenciones: esto no es un final, es un principio distinto. Siguió con La Niña que Llora en Tus Fiestas y lo que era una intuición quedó patente. Su repertorio camina entre lo vivido y lo nuevo, entre la memoria y la creación propia… Como la de Tres Deseos, la primera de las cuatro canciones inéditas que presentó. Como si de una autobiografía se tratase, llegó El primer día del resto de mi vida, un recordatorio musical de que siempre se puede volver a empezar.

Tras una sonora ovación, Leire no ocultó que estos meses ha habido dudas y altibajos. "Hoy estoy especialmente sensible, voy a intentar no llorar, porque honestamente no me creo que esté aquí apenas nueve meses después. Por un segundo llegué a pensar que ya estaba, que ya estaba todo dicho, pero no. Aún nos queda mucho por contar", pronunciaba.

El viaje sonoro continuó con Europa y Cabeza de ratón, otra de las composiciones nuevas, construida desde la honestidad. "Habla de cómo me he sentido, no dentro del grupo, sino de la industria, donde aunque parezca mentira, el hecho de ser mujer tiene sus cosas", contaba.

Como era de esperar, hubo espacio para los himnos que ya forman parte del imaginario colectivo y de la historia de la música en español: Cometas por el cielo, Jueves —interpretada con un violín y una guitarra arropándola—, Muñeca de trapo o Rosas.

Pero además de evocar recuerdos, Leire ya está fabricando el que será su nuevo disco. En él colabora Andrés Suárez, con el que escribió Mírame, una canción sobre el amor que comparte con su marido. Cosas de la vida concluyó el cuarteto de inéditas y aun siendo desconocida para el público, fue una de las más coreadas y mejor recibidas.

El cierre, con Inmortal y Mi nombre —el poderoso single que abrió esta nueva etapa—se sintió casi simbólico. Porque hay cosas que el tiempo no puede borrar: la pasión, la entrega y el vínculo con la música y los que la han seguido tantos años.

Leire Martínez ha vuelto. Pero no ha vuelto igual. Ha vuelto más suya, más consciente, más fuerte. Y el escenario, ese lugar que tantas veces la vio cantar desde otros nombres, hoy la recibe por fin con el suyo propio.