Dua Lipa se emociona al recordar sus duros inicios en la música: "Me rechazaban y me volvían a rechazar"

Dua Lipa está triunfando en el mundo de la música. Después de varios discos de éxito y una gira alrededor del mundo, poco le queda que hacer. Sin embargo, no siempre tuvo la misma situación y ha querido hablar sobre ello durante una charla en el podcast Dua Lipa at your service.

En esta, la intérprete de Physical ha explicado que hace muchos años se inscribió en la escuela de canto y teatro de Londres, aunque le dijeron que no en varias ocasiones: "Me rechazaron, apelé y me rechazaron nuevamente". "Yo estaba como, 'Oh, dios mío, ¿por qué me está pasando esto a mí?' Solo quería cantar", ha contado.

"Yo estaba como: 'Puedo tocar el violonchelo, puedo hacer esto'. Pero no me querían y yo estaba como: '¡Joder!, tal vez esto no sea para mí'", ha recordado muy emocionada.

No solo ha querido hablar de sus inicios, sino que ha reivindicado el papel de las mujeres en la música y sus dificultades para ascender: "Como mujeres, nos han oprimido cómo se supone que debemos ser o parecer. Nos han empujado hacia abajo durante demasiado tiempo para sentir realmente quiénes somos y explorar el lado sexual y femenino de nosotras mismas".

"Estamos construyendo nuestros propios castillos, pero no necesariamente obteniendo el reconocimiento que merecemos. Las generaciones más jóvenes tienen una visión realmente interesante de la vida. Tal vez sea internet o la forma en que hemos evolucionado como personas… es realmente interesante y refrescante, e inspirador también", ha afirmado.

Dua Lipa, anfitriona de la Met Gala 2023

Ahora mismo, todo está pintado de color de rosa para Dua Lipa. Anna Wintour, editora de Vogue, ha escogido a Penélope Cruz y a la cantante británica para que ejerzan de anfitrionas junto a ella, además de al extenista profesional Roger Federer y la guionista y actriz británica Michaela Coel.

Este año la temática es Karl Lagerfeld: A Line of Beauty, en honor al fallecido director creativo de la firma de alta costura francesa Chanel Karl Lagerfeld.

La exposición explorará la metodología artística y el vocabulario estilístico de los diseños de Karl Lagerfeld, recorriendo temáticas alrededor de los más de 65 años de carrera, desde 1950 hasta su colección final en 2019, según ha informado el propio museo.

Como cada año, la gala se celebrará el lunes 1 de mayo, en el Instituto del Traje, integrado en el propio Museo Metropolitano de Nueva York.