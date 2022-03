La emotiva actuación de Jamala, ganadora de Eurovisión 2016, tras huir de Ucrania

Te interesa De ganar Eurovisión en 2016 a huir de Ucrania junto a sus hijos: el drama de la cantante Jamala

El conflicto entre Ucrania y Rusia ha provocado un auténtico éxodo nacional, después de que muchos ucranianos optarán por abandonar su país para huir de los ataques rusos a la población civil. Así lo ha hecho también Jamala, la ganadora del festival de Eurovisión en el año 2016, que lleva días relatando a través de sus redes sociales cómo está viviendo estos duros momentos junto a sus hijos.

Ahora, ya lejos de su tierra natal y a salvo de la guerra, la cantante ha reaparecido en los estudios de Berlín Adlershof para actuar en la preselección alemana a Eurovisión, Germany 12 Points.

En este programa, Alemania ha acabado seleccionando a Malik Harris y su Rockstar como representante del país en Turín el próximo mes de mayo. Sin embargo, el cantante germano no ha sido el protagonista de la noche: todos los ojos han estado clavados en Jamala.

Su emotiva actuación en la preselección alemana

La intérprete ucraniana, en medio de la incertidumbre por la guerra entre Ucrania y Rusia, ha interpretado su conocidísimo tema 1944, con el que ganó Eurovisión en el año 2016 imponiéndose en aquella ocasión al ruso Sergey Lazarev. Esta canción, que narra la expulsión de los tártaros por parte de las fuerzas soviéticas en 1944, relata además una situación muy similar a la que viven los ciudadanos ucranianos.

Ante las expectativas por ver si finalmente acababa pronunciándose sobre el conflicto armado, Jamala ha sorprendido en Germany 12 Points con una emotiva actuación que ha inundado las redes sociales de plegarias por el pueblo ucraniano.

Visiblemente emocionada y con una gran bandera de Ucrania entre sus manos, la cantante ha comenzado a cantar unas palabras que ya no suenan tan desconocidas para ella, pues acaba de vivirlas en su propia piel: "Cuando llegan los extraños... vienen a tu casa, os matan a todos y dicen: No somos culpables, no culpables".

Jamala, de ganar Eurovisión en 2016 a huir de Ucrania

Jamala abandonó Kiev, ciudad donde residía hasta ahora, en coche el pasado día 24 de febrero, en medio de una estampida de vehículos que trataban de dejar la capital y que convirtió su viaje en una auténtica odisea. Lo hacía acompañada de sus dos hijos, dejando atrás a su marido, ya que como el resto de hombres de entre 18 y 60 años debe quedarse para combatir por su país.

"El 24 por la noche salimos de Kiev con los niños, pasamos casi cuatro días en el coche, con paradas espontáneas, completamente sin comida, que en estado de shock nadie pensó siquiera en tomar. Dos kilómetros en cuatro horas, así es cómo nos desplazamos", contaba en su cuenta de Instagram.

"Millones de mujeres y niños, dejando todo, sus apartamentos, cosa... ¡Sí, todo! Dejando a sus maridos para defender el país, corren a salvar a los niños. ¡Ucrania es enorme, hermosa y tan devastadoramente independiente! Sí, creo que esa es la clave. ¡No pueden quitarnos nuestra libertad de expresión!", añadía antes de lamentar los daños personales que se están produciendo. "Tantas víctimas, heridos, entre ellos niños pequeños. Las mujeres en los sótanos bajo las bombas dieron a luz a seis bebés estos días", narraba.

La artista clamaba piedad a la población rusa. "¡Rusia, no te calles! Dime que eres realmente humano", exclamaba para después brindar su total apoyo al presiente ucraniano, Zelenski.

"Creo en nuestro presidente, nuestro ejército, nuestros hombres y mujeres fuertes y valientes. ¡Ganaremos! ¡Ucrania no debe ser silenciada! ¡Ucrania no puede ser derrotada!", dijo.