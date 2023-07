El emotivo mensaje de Harry Styles para despedirse de su gira 'Love on Tour' después de dos años

El pasado sábado 22 de julio, Harry Styles se bajó de los escenarios sin anunciar cuándo sería su próxima actuación. El cantante ha querido celebrar el final de su gira mundial Love On Tour dedicando un vídeo recopilatorio de estos dos últimos años dando conciertos y un emotivo mensaje en sus historias.

A partir de pequeños fragmentos, la última publicación del perfil del exintegrante de One Direction muestra la conexión tan especial que ha habido entre sus fans antes, durante y después de su shows. "Es una atmósfera tan diferente que lo puedes sentir cuando entras. Entre completos desconocidos te sientes como si estuvieses con tu familia", explica una fan en vídeo.

En el montaje se puede ver cómo la gente disfruta en la cola hablando entre ellos, maquillándose, bailando, peinándose y en general, preparándose para el concierto ayudándose todos entre todos.

“Estaba literalmente llorando desconsoladamente y la chica enfrente mío me dio un pañuelo y me preguntó si estaba bien. Es un acto tan tan dulce que es como, vengo con una amiga pero igualmente sabes que habrá alguien más a tu lado. Esas amistades van a estar después del tour y no terminan porque el tour termine, siempre van a estar ahí.”, relata una chica.

“Para las personas más inspiradoras que conozco. Me despido por ahora. Love On Tour para siempre”, añadía el intérprete de As it was en la descripción de la publicación.

El mensaje en las stories

Además de publicar el vídeo, el cantante también ha querido dirigirse directamente a todos aquellos que le han acompañado durante el Love On Tour.

“Ha sido la mejor experiencia de toda mi vida. Gracias a mi banda y al personal que ha hecho tan esenciales mis últimos años. Ha sido un absoluto placer. A todo aquel que ha vendido vernos tocar, gracias. Me siento increíblemente completo y feliz, todo gracias a vosotros”, declaraba Harry Styles con un texto en sus historias de Instagram.

“Me habéis dado recuerdos que durarán toda la vida, más de lo que podría haber soñado. Gracias por vuestro tiempo, vuestra energía, y vuestro cariño. Ha sido un honor haber tocado para vosotros y espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo”, añadía.

“Cuidarnos entre nosotros, os veré de nuevo cuando el momento sea el correcto. Tratad bien a la gente. Os quiero más de lo que jamás sabréis”, terminaba el mensaje para sus fans.

Último concierto

El 4 de septiembre de 2021 comenzaba Love On Tour en Las Vegas y casi dos años más tarde, después de 169 shows cargados de emoción, terminaba en Reggio Emilia, Italia. Al final del concierto Harry Styles no pudo contener las lágrimas pues terminaba una de las etapas, según él, más importantes de su vida.

Para despedirse de los escenarios, el cantante sorprendió al público con el adelanto de la melodía de una nueva canción, compuesta especialmente para terminar la gira. Tocando el piano, el británico, acompañado de voces al unísono e instrumentos como trompetas, conmocionó a los fans quienes lo escucharon en completo silencio durante más de 10 minutos.

El cantante se baja de los escenarios por un tiempo pero como muchos fans dicen en los comentarios, aunque te echaremos de menos disfruta tu merecido descanso.