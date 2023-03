Escucha cómo suena 'PAS', la colaboración de Belén Aguilera y Pimp Flaco

Belén Aguilera dio la sorpresa a sus fans al anunciar una colaboración con Pimp Flaco. La canción se llama PAS y va dedicada a todas las Personas Altamente Sensitivas.

Este tema, publicado este viernes 17 de marzo, forma parte de Metanoia, el nuevo EP que está preparando la artista catalana y que se estrena el próximo mes de junio. Tanto la canción como el videoclip siguen con la estética electrónica y dosmilera a la que la artista tiene acostumbrados a sus fans. Mucho autotune y sintetizadores que encajan perfectamente con sus voces.

Todo lo que se sabe de 'Metanoia', el EP de Belén Aguilera

PAS se suma a otros temas que ya ha lanzado Belén Aguilera y que formarán parte del nuevo EP que la artista está preparando. Antes de esta, ya estrenó los temas GALGO, ANTAGONISTA y COPILOTO, en los que ha buscado un sonido conocido como hyperpop', es decir, el uso de instrumentos electrónicos que distorsionen mucho el sonido original.

A pesar de que no hay fecha concreta en el que este proyecto verá la luz, la intérprete de Camaleón ya ha desvelado que será en junio. Sin embargo, todavía no ha dado el día exacto del lanzamiento de Metanoia.

La letra de 'PAS', la colaboración de Belén Aguilera y Pimp Flaco

Una persona PAS es como una persona que es muy sensible

O sea, significa las siglas de "Persona altamente sensible"

Ahora entiendo por qué el alcohol está en vitrinas en el súper

Es como cuando de pequeña te escondía en el router

Hay que poner límites, si no ya es tarde después

Si viera mi yo de antes

Deja ese cepillo de dientes

Hay otras maneras de gestionar el estrés

Sigo sin ser yo quien las ve

No he dejado de fumar ni lo he intentado

No es ganar o fracasar, es más complicado

No es más que tú quien está diagnosticado

Para una persona PAS es demasiado

Tú todo lo sientes más, ve con cuidado

Para una persona PAS es demasiado (Uoh)

Si te pasa esto eres alguien con PAS

Tu cabeza da vueltas que parece un compás

Lo bueno y lo malo, todo lo sientes más (Sí)

Te equivocas o te chocas

Lo notas más todo con y sin ropa (Y sin ropa)

Vas en un avión que nadie lo pilota (Nadie lo pilota)

Es más fácil que tus ojos suelten gotas

Cuando tocas esas notas

Oh, oh, oh, oh, oh, oh

No he dejado de fumar ni lo he intentado

No es ganar o fracasar, es más complicado

No es más que tú quien está diagnosticado

Para una persona PAS es demasiado

Tú todo lo sientes más, ve con cuidado

Para una persona PAS–

Sientes un dolor en el pecho

Pasas horas mirando al techo

Por lo que te han dicho

Por lo que te han hecho

(Por lo que te han dicho)

(Por lo que te han hecho)

No he dejado de fumar ni lo he intentado

No es ganar o fracasar, es más complicado

No es más que tú quien está diagnosticado

Para una persona PAS es demasiado

Tú todo lo sientes más, ve con cuidado

Para una persona PAS es demasiado

Ahora entiendo por qué el alcohol está en vitrinas en el súper