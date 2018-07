Escucha 'Growing Up' de Macklemore & Ryan Lewis con Ed Sheeran

Macklemore y Ryan Lewis vuelven a la carga tras el éxito de The Heist . El primer adelanto de lo que será su próximo disco se llama Growing Up y cuenta con la colaboración de Ed Sheeran. ¡Escúchala!

Canciones como Can't Hold Us o Thrift Shop hicieron del álbum The Heist de Macklemore y Ryan Lewis un gran éxito que todos recordamos.

Y mientras preparan su próximo disco y con los MTV VMAs a la vuelta de la esquina han lanzado un adelanto que cuenta ni más ni menos con la colaboración de Ed Sheeran. El tema se llama Growing Up (Sloane's song) y como su nombre indica está dedicada a la hija que el rapero tuvo el pasado mes de mayo.

La canción puede descargarse gratuitamente en la web del dúo.