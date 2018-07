Estreno del nuevo vídeo de David Guetta: What I Did For Love

El dj y productor francés presenta el videoclip de su actual single, What I Did For Love, junto a la cantante británica Emeli Sandé. Se trata del tercer sencillo de su álbum Listen .

Después de estrenarlo como single el pasado mes de enero, David Guetta ya le ha dado videoclip a What I Did For Love, el tema en el que colabora con la escocesa Emeli Sandé. Es el tercer single de su álbum Listen, lanzado el 21 de noviembre de 2014 vía Parlophone Music.

La canción fue escrita por el mismo Guetta con la colaboración de Giorgio Tuinfort, Alicia Keys, Breyan Isaac, Jason Evigan, Sam Martin y Sean Douglas.

El vídeo emula la historia de King Kong y muestra una especie de mono que está enamorado de una chica y lucha contra diferentes bestias (un pulpo gigante o un tiburón, por ejemplo) para conseguir el amor de ella. Cada vez que está a punto de conseguir el beso, se da cuenta de que es un sueño y se despierta con la alarma. ¿Consigue al final a la bella chica? Toda la historia envuelta en una estética de cómic y con personajes ficticios.

David Guetta ya actuó en X Factor inglés también con la participación en directo de Emeli Sandé, para presentar este tema: What I Did For Love.