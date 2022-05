Eurovisión 2022: vuelve a ver la actuación de Måneskin en la final

Te interesa Måneskin presentará durante la final de Eurovisión su nuevo single 'Supermodel'

Sin duda la historia de Måneskin es digna de estudio. Eran una pequeña banda de rock italiana con pocos fans, sin embargo, participar en Eurovisión 2021 y ganar el certamen los convirtió en superestrellas.

Durante este año, no han dejado de conseguir más fama y esta noche han querido pasarse por la final de Eurovisión en Turín para dar a conocer su nuevo single 'Supermodel'.

La banda, formada por Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi y Ethan Torchio, sigue manteniendo todo lo que enamoró a Europa: un estilo rebelde, enérgico y que recuerda al rock de los 70, pero adaptándolo a la actualidad.

Revive la actuación de Måneskin

'Supermodel' suena a éxito. Un sonido fresco, muy californiano de la mano del equipo del gran Max Martin, productor de grandes estrellas como The Weeknd o Lady Gaga. La influencia de Los Ángeles ha calado hondo en el grupo a la hora de la creación de esta canción y esto es lo que ha salido.

Además de esta actuación, los intérpretes de 'Zitti e buoni' serán los encargados de pasarle el testigo de ganadores al próximo vencedor de Eurovisión.

¿Qué le pasa a Damiano David en la pierna?

La actuación ha dejado una pregunta en el aire. ¿Qué le ha pasado en la pierna a Damiano David?

El líder del grupo de glam rock italiano no paró de hace gestos de dolor durante su actuación, en la que presentaron el tema Supermodel, y eso generó preocupación en las redes sociales.

El motivo de la lesión lo explicó este viernes un usuario de Twitter.

"Damiano se cayó mientras grababa el videoclip y tiene un esguince en el tobillo pero ha prometido que mañana estará en la final. He's verte strong!", escribió.

De acusaciones de consumir drogas a dominar el mundo

La historia de Måneskin empezó un poco revuelta, cuando el cantante de la banda, Damiano David, fue acusado de consumir drogas por un vídeo en el que se lo veía agacharse encima de la mesa. Para demostrar que era falso, se sometió a un test y se comprobó que había sido un bulo.

Después de esta victoria, fueron llamados a actuar en festivales por todo el continente y su single 'Zitti e buoni' se colocó en el top 10 global de Spotify, así como en el de muchos países, incluido España.

No se quedaron con una única canción, sino que han seguido publicando exitazos como 'Mamma mia', 'I wanna be your slave' o también su versión de 'Beggin', que se volvió viral. A día de hoy, entre sus trofeos se encuentra el de Mejor Artista Rock en los Europe Music Awards de MTV.

Las próximas giras de la banda

No solo Europa se ha rendido ante Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi y Ethan Torchio, sino que han actuado por EEUU, como en el popular festival, Coachella, o en Las Vegas junto a Mick Jagger.

Hace unos meses Måneskin anunciaba gira mundial, y con ella una única fecha en nuestro país. El exitoso grupo vendrá a España el próximo 11 de abril de 2023 al Palau Saint Jordi.

La gira comenzará el 31 de octubre de 2022 en Seattle y finalizará el 19 de mayo de 2023 en Tallin. Se espera que la gira sea una de las mejores hasta la fecha del grupo, ya que han ido obteniendo muchísima popularidad en el último año gracias a su victoria en Eurovisión y ofrecerán un show digno de unas estrellas internacionales del rock.