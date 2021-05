Róterdam (Países Bajos) conocerá el próximo sábado 22 de mayo al ganador de la 65ª edición de Eurovision Song Contest, el festival europeo de la canción en el que España, junto con otros cuatro países, goza todos los años de una plaza fija en la final. ¿Alguna vez te has preguntado por qué?

Desde que comenzó a celebrarse en 1956, los miembros activos de la conocida como Unión Europea de Radiodifusión (UER) compiten en dos fases de Eurovisión: primero en las semifinales y después en la final. Sin embargo, España, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido tienen, desde 1996, derecho a participar directamente en la fase final del concurso europeo, saltándose las fases previas.

Estos cinco países pertenecen al llamado Big Five, un grupo en el que no se mira cuándo los integrantes entraron en el certamen. De hecho, España comenzó a participar en 1961, cinco años después de la primera convocatoria. Tampoco se mira el papel que desempeñó cada país cuando se fundó el certamen. Pertenecer al Big Five es una cuestión política y económica bastante reciente.

Por qué se creó el 'Big Five'

Fue en 1996 cuando se tomó la decisión de que estos cinco países europeos tuvieran pase directo a la final. Ese año Alemania cayó eliminada en una semifinal a puerta cerrada y barajó entonces la posibilidad de abandonar la UER, entidad organizadora del concurso.

Como respuesta y dado que los germanos aportaban mucho dinero a la organización, se tomó la decisión de guardar una plaza en la final a las cinco delegaciones que más dinero ingresaban a la UER. Es decir, a España, Italia, Alemania, Francia y Reino Unido.

La única vez de España en semifinales

Ese 1996 España también tuvo que participar en la criba cerrada de semifinales en Oslo, ciudad anfitriona de esa edición.

El representante español, Antonio Carbonell, no tuvo problemas y consiguió colar la canción ¡Ay, qué deseo! en la última fase. Sumó 43 puntos y se colocó de 14º en semifinales. En la final se colocó en el puesto número 20.