Eurovisión: La televisión noruega critica la canción de Blas Cantó y se ríe de las pérdidas familiares del cantante

A pocos días de celebrarse Eurovisión, y con todas las complicaciones que están habiendo este año debido al coronavirus, los nervios están a flor de piel, tanto por parte de los propios artistas como de sus delegaciones.

Son más de dos años de trabajo tras la edición fallida de 2020 y ahora que llega el momento, lo último que necesita ningún candidato son una serie de críticas sin fundamento y sin ninguna empatía.

Esto es lo que ha ocurrido con varios colaboradores noruegos que hablaban sobre el hecho de que España pase directamente a la final del certamen. A la gran mayoría de los presentes parecía no entusiasmarle Voy a quedarme, la propuesta de Blas Cantó para el certamen.

"Es terrible ser tan negativo con Blas, pero se hace demasiado aburrido. Piensa Else, este va a la final. A costa quizá de Albania", empezó diciendo una colaboradora. "O Australia, que me encanta", le respondía otra mujer, dejando claro que Blas no era el favorito de ninguno de los que estaban comentando Eurovisión en ese plató.

"Creo que está muy sobredimensionado. La abuela vuelve y él baila con ella. Una especie de sketch. Canta sobre ella, y tienen que mostrarla", continúa esta última mujer, frivolizando sobre el sentido de la canción de Voy a quedarme, que Blas le escribió a su abuela fallecida meses atrás `por covid.

"Hay algo paródico ahí", le respondió otro colaborador, al que se unió uno nuevo ironizando: "Al menos hace algo hacia al final. Para muchos está bien, y luego no pasa nada más. Pone un falsete al final. Entonces tiene un poco más de puntos por mi parte".

Pero las puntuaciones de los colaboradores continuaban dejando claro que Blas no era una opción que les gustase: dos cincos, un cuatro, un uno y una mujer que le pone un seis porque dice que "es guapo".

Y por si no hubiesen tenido suficiente, el último colaborador en hablar, un tal Jim, intenta explicar la historia de la canción riéndose de las pérdidas que ha sufrido Blas en los últimos meses. "Perdió a su abuela por culpa del covid. Tal vez sea ella quien venga", decía entre risas. "Y su padre también murió cuando escribía la canción. Hay algo que me conmueve pero que no me llena".

La gran defensa de Beatriz Luengo

Las declaraciones de los comentaristas noruegos han indignado a miles de personas en redes sociales, que no entienden que la libertad de expresión sea faltar al respeto a una persona que ha sufrido dos pérdidas tan cercanas, por mucho que no te guste la canción.

Beatriz Luengo, gran amiga de Blas Cantó, ha querido hacer una defensa de su compañero con un mensaje en redes sociales que ha acompañado con un pantallazo de las críticas de los colaboradores noruegos, para después añadir varias fotos de lo más cariñosas con Blas y las familias y amigos de ambos.

"Chiqui Cantó soñó ir a Eurovision. Blas se preparó por años para regalarle esa oportunidad.

Chiqui quiso volar muy alto, Blas solo pidió sentirse bien consigo mismo en el escenario.

Chiqui aspiraba a ganar, Blas sabe que cumpliendo el sueño de Chiqui ya ganó.

A Chiqui le empujó a cantar su abuela, a Blas la suya le mirará desde un palco presidencial allá en las nubes, con la acústica de los dioses donde podrá escuchar hasta el sonido de su alma.

Esta semana deseo que sea un poco más Chiqui y un poco menos Blas.

Eso es lo único que pido para él.

Y los que no tengan la sensibilidad para entender un luto, un dolor y la música como resultado de todo eso entonces no merecen analizar un concurso como #eurovision y es mejor que se dediquen a analizar piedras, que no tienen sentimientos.

Solo cuando la libertad de expresión viene acompañada de la libertad de compresión es que el mundo es un lugar mejor.

Disfruta amigo @blascanto_es .

Saca al niño que llevas dentro y no pienses en nada más.

Los que te queremos estamos orgullosos de ti ♥️"

"Se me rompió el corazón": la respuesta de Blas Cantó

Ante el bonito mensaje de su amiga, Blas le ha dado las gracias en uno de los comentarios. Aegurando que "se le rompió" el corazón cuando escuchó a los comentaristas noruegos halar con tanta frivolidad de él y su situación: "Te quiero. ❤️ No tengo palabras para agradecerte. Se me rompió el corazón, pero familia como tú me ayuda a recomponerlo. Que bonita la foto con DIDI, con Dani, Yolanda... te amo"