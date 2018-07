Éxitos de Rihanna, Coldplay, Muse o The Prodigy interpretados con violoncelos

Los violoncelistas croatas Luka Sulic y Stjepan Hauser, conocidos como 2Cellos, ya tienen preparado su nuevo álbum IN2ITION (Intuición), producido por Bob Ezrin y que se publicará el 22 de enero de 2013. El álbum presenta artistas invitados de la talla de Elton John, el guitarrista Steve Vai, el pianista Lang Lang, el cantante italiano Zucchero, la estrella de Glee Naya Rivera y Sky Ferreira. IN2ITION se grabó en Zagreb, Roma, Nashville, Las Vegas y Los Ángeles.

Elton John: Son únicos. Siempre que estamos juntos abren mi espectáculo y jamás he escuchado mayores ovaciones a un telonero en cada canción. Nadie ha escuchado nada igual.

El primer single del álbum es Highway To Hell, que llega acompañado de un vídeo con Steve Vai como invitado. “En nuestros conciertos esta canción siempre es un éxito y quisimos incluirla. Ha sido emocionante trabajar con un músico tan maravilloso como Steve Vai para demostrar que un violoncello puede encajar perfectamente con una guitarra eléctrica”, dice Stjepan. Y continúa: “Elton sugirió que hiciéramos Oh Well porque creía que era perfecta para el violoncello. Dijimos que lo tocaríamos si él la cantaba y dijo sí. Es una canción de Fleetwood Mac no muy conocida y la voz de Elton suena asombrosa”.

Naya Rivera aparece en la versión de Muse (“Si voz es magnífica para la canción. Recreamos el riff de guitarra con el cello usando diferentes efectos sonoros para dar a este instrumento clásico un espíritu rock”, continúa Stjepan) y el álbum también incluye la canción Orient Express, que recuerda el legendario tren que une París y Estambul pasando por Croacia (“Nos inspiramos en nuestras raíces balcánicas y el ritmo se parece al de un tren. De ahí el título”, afirma Luka).

“Estamos muy contentos de haber colaborado con artistas tan importantes. Esto es sólo el principio”, sigue Luka. “Hemos estado estudiando toda nuestra vida y el proyecto ha sido un éxito, llevando el violoncelo a las grandes audiencias”.

Las canciones de IN2ITION son:

1. Oh, Well (feat. Elton John)

2. We Found Love

3. Highway to Hell (feat. Steve Vai)

4. Every Breath You Take

5. Supermassive Black Hole (feat. Naya Rivera)

6. Technical Difficulties

7. Clocks (feat. Lang Lang)

8. Bang Bang (feat. Sky Ferreira)

9. Voodoo People

10. Candle in the Wind

11. Orient Express

12. Il Libro Dell 'Amore (feat. Zucchero)

13. Benedictus

Escucha cómo suena Highway to hell en manos de 2Cellos: