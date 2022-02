Gonzalo Hermida responde al comentario de Tanxugueiras: "Si ellas quieren tirar por ahí..."

El Benidorm Fest sigue dando que hablar semanas después de su celebración. La gran polémica de este certamen se centró en la baja puntuación que el jurado dio a la propuesta de Tanxugueiras, pese a que fueron las favoritas por parte del público.

A esto se le añadió que, cuando se descubrió la puntuación de cada miembro del jurado, se descubrió que uno de sus componentes les otorgó la puntuación mínima, dándole más puntos a Gonzalo Hermida, que no pudo actuar en directo por estar contagiado de coronavirus.

Un gesto que no ha gustado nada al trío gallego, que así lo han hecho saber en un programa en directo. Tanxugueiras intervino en el programa Las Claves del Siglo XXI a través de una conexión en directo desde otra localización. Al terminar, Sabela lanzó la bomba: "Nosotras entramos en vídeo, bueno, en directo por aquí, porque sabemos que gusta más un videoclip que una actuación en directo".

Aunque con estas palabras la gallega quería mostrar su desacuerdo con el jurado, no evitó que los seguidores de Gonzalo se molestaran a pesar de que ellas puntualizaran que no era un comentario contra el artista gaditano: "Un besito a Gonzalo Hermida, que lo amamos con locura".

Las bases del Benidorm Fest contemplaban que si uno de los artistas estaba contagiado de covid en el momento del certamen, podría participar a través del videoclip oficial del tema o de una actuación grabada previamente del mismo.

En una entrevista para Fórmula TV, Gonzalo ha querido defender su candidatura reaccionando al comentario de sus compañeras: "No sé por qué dijeron eso. Cada uno con su mundo y si ellas quieren tirar por ahí porque lo sienten así pues ánimo y que defiendan su postura".

Para no avivar la tensión, Hermida también quiso matizar que les tiene mucho cariño a Aida, Olaia y Sabela: "A ellas les tengo muchísimo cariño. De hecho, Sabela me llamó cuando me puse malo. El comentario de las Tanxugueiras me lo ha pasado mucha gente, pero yo a lo mío".

"Cuando dicen que solo se valora un videoclip me parece una falta de respeto"

Más molesto se ha mostrado con todos los comentarios que recriminan que el jurado diese más puntos a su videoclip que a una actuación en directo: "Cuando dicen que solo se valora un videoclip me parece una falta de respeto de aquí a Pekín. No es es solo un videoclip, es una canción en la que ha trabajado mucha gente".

"Si yo fuese jurado votaría lo que me moviese el pecho. Da igual que no haya actuado. Si la canción me golpea, ¿qué hago? Cuando entras en una competición, todo se va al carajo y deja de ser un evento bonito para compartir", ha añadido.