Gonzalo Hermida: "David Civera me mandó un audio por WhatsApp de cuatro minutos"

Gonzalo Hermida es probablemente el artista que más disfrutó del Benidorm Fest . No poder actuar en directo, le permitió vivir las semifinales y la final relajado. "Me lo pasé de locos" , ha reconocido el cantante andaluz en su visita a Cuerpos especiales . El intérprete le ha puesto nota al hotel y ha dado una exclusivaaaaaaa.

Gonzalo Hermida, el finalista confinado del Benidorm Fest, ha venido este lunes a Cuerpos especiales, el morning de Europa FM, para hablar de su atípica experiencia en el festival. El artista gadigano, que se presentó con la canción Quién lo diría, derrochó humor y buen rollo en su encuentro con Eva Soriano e Iggy Rubín. También fue sincero sobre los efectos que aún arrastra del coronavirus, que le impidió defender su canción en directo en la cita alicantina.

"No estoy recuperado del todo. Estoy bien pero el cuerpo me ha dejado reventado. El Covid me ha dado tres volteretas, dos camiones por encima y... todo. Estoy cansado, me levanto reventado", ha contado Gonzalo, al que se ha sumado Eva: "Yo arrastro carraspera y una pequeña fatiguita cada vez que hago algo (...) Lo más dramático es que en crossfit no me puedo poner con pareja porque arrastro a otra persona y lo paso fatal".

El lado bueno del positivo en Covid de Gonzalo Hermida

Pese a las consecuencias que aún arrastra, Gonzalo Hermida le vio el lado bueno a su positivo en Covid.

El intérprete dice que se relajó al ver el resultado del test de antígenos y, pese a vivir la semifinal y semifinal confinado, disfrutó como nadie. "Me lo pasé de locos".

Días antes, dice, tenía unos nervios nivel 10 porque no había visto ni el escenario ni nada, pero a pesar de la incertidumbre nunca pensó '¿quién me mandaría a mí meterme en esto?'. "Una vez que ha pasado y se ha visto la que se ha montado, me dije: 'Qué beneficio más bonito que mi música llegue a otro sitio, pero no quiero verme involucrado en esto", cuenta sobre las reacciones a la victoria de Chane.

Gonzalo dice que ha sido un evento muy bonito, y que la única espinita que le queda es que le hubiese gustado hacer la actuación en directo. "Podría ser el próximo año como invitado. Para presentarme otra vez tendría que ser una propuesta muy acorde a mí y verme muy seguro", añade el artista, que no lo pasó nada mal en su confinamiento: "El Hotel Don Pancho es lo mejor que me ha pasado en la vida".

Para defender esta afirmación, le ha hecho una reseña al hotel. Estas son sus puntuaciones.

Y un mensaje: "Querido, Hotel Don Pancho. Sois un rayo de luz en una tempestad que nunca esperé". Gonzalo Hermida no descarta (modo ironía ON) celebrar su boda en este espacio.

Fue su hogar durante varios días y lo compartió con su novia, la cantante Julia Medina, con quien interpreta un tema en su disco Ignífugo. De este encierro no salió ninguna nueva creación musical: "Yo tenía la garganta... Me lo tomé tranquilito".

El mensaje de voz de David Civera

La entrevista de Gonzalo Hermida ha terminado con un juego, ¿cuál de tus compañeros del Benidorm Fest diría...?, y una revelación.

"¿Quién diría 'esto lo gano yo seguro'?", quiso saber Iggy Rubín, y para echarle un cable Eva Soriano dijo: "Yo creo que David Civera".

"¡Hostia! Pues he estado hablando con David Civera", contó Gonzalo sobre el representante español en Eurovisión 2001. "Me felicitó porque vio un vídeo mío cantando Mi amante amigo, me escribió por Twitter y por WhatsApp me mandó un audio de por lo menos cuatro minutos diciéndome maravillas. ¡Es un tipazo!", contó el cantante, que se reconoció como el despistado del grupo. "Tanto que me lo perdí..."