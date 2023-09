Halle Berry, enfadada con Drake por usar una foto suya para promocionar su canción 'Slime You Out'

Decepción es lo que sintió Halle Berry al ver que Drake había usado una foto suya sin su permiso para promocionar el lanzamiento de Slime You Out , su canción con SZA . Lo ha dejado claro en Instagram, donde ha sido tajante con su declaración: "Pensé que era mejor que eso".

Halle Berry está muy decepcionada con Drake. A la actriz de 57 años, que reconoce admirar la música del rapero, no le ha gustado que haya escogido esta foto suya de la gala Nickelodeon Kids Choice Awards 2012 para promocionar el lanzamiento de Slime You Out, su canción conSZA.

El cantante publicó la imagen en su cuenta de Instagram el jueves 14 de septiembre —también lo hizo SZA— y la actriz no tardó en mostrar esa decepción. Al día siguiente, Halle Berry publicó en esta red social una foto con una frase que dejaba entrever su enfado

"A veces tienes que ser el hombre más grande... ¡incluso si eres mujer!", dice la cita compartida por la actriz ante la que sus fans han reaccionado rápido.

— "¿Qué opinas de que Drake use una foto tuya para su single?", le preguntó uno

— "No tenía mi permiso. No está bien. Pensé que era mejor que eso. De ahí mi publicación de hoy. Cuando las personas que admiras te decepcionan, ¡tienes que ser una persona más grande y seguir adelante!", respondió Berry muy sincera.

La foto de Halle Berry en la gala de 2012 fue solo una imagen promocional. Este viernes 15 de septiembre Drake y SZA lanzaron su colaboración con el dibujo del perro hecho por su hijo de cinco años Adonis Graham como foto de portada.

Aunque la decepción de Halle Berry es comprensible, no es la actriz quien tiene que darle permiso para usarla sino el fotógrafo Christopher Polk, de la agencia Getty Images, autor de la fotografía.